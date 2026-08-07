ผบช.ภ.1 รุดตรวจบ้าน นร.14 ปี บุกยิง ครู รร.เทพศิรินทร์ ตาย 7 ราย พบปิดล็อกกุญแจบ้าน ติดคอมฯ-ชอบเล่นเกมใช้ความรุนแรง

ผบช.ภ.1 รุดตรวจบ้าน นร.วัย 14 ปี บุกยิง ครู รร.เทพศิรินทร์ตาย 7 ราย พบปิดล็อกกุญแจบ้าน เร่งสอบสวนหาแรงจูงใจ-ปัญหาที่โรงเรียน ตรวจคอมพิวเตอร์ พบพฤติกรรมชอบเล่นเกมใข้ความรุนแรง ไม่ค่อยออกไปไหน แต่ไม่มีปัญหาทะเลาะวิวาท
วันนี้ (7 ส.ค. 69 ) พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 นำกำลังเข้าตรวจสอบบ้านพักของเด็กชายวัย 14 ปี ผู้ก่อเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ย่านบางกรวย จ.นนทบุรี ทำให้ครูและนักเรียนบาดเจ็บหลายราย เสียชีวิต 7 ราย
พล.ต.ท.วัฒนา เปิดเผยว่า ตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบบ้านที่ผู้ก่อเหตุพักอาศัยกับปู่และย่า ใน ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พบว่าประตูหน้าบ้านถูกล็อกกุญแจจากด้านนอก เจ้าหน้าที่จึงต้องตัดแม่กุญแจเพื่อเข้าไปในบ้าน พบผู้เสียชีวิต 2 คน คือปู่และย่าของผู้ก่อเหตุ
พล.ต.ท.วัฒนา กล่าวอีกว่า จากการประมวลเหตุการณ์เบื้องต้น คาดว่าเด็กวัย 14 ปี ได้ก่อเหตุยิงปู่และย่า ในช่วงเช้าก่อนเดินทางไปโรงเรียน จากนั้นจึงล็อกประตูบ้านจากด้านนอกเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาพบเห็น และเดินทางไปก่อเหตุที่โรงเรียนต่อ
พล.ต.ท.วัฒนา กล่าวว่า ตรวจสอบร่างปู่และย่าเบื้องต้น พบว่าปู่ถูกยิงเข้าที่บริเวณด้านหลัง กระสุนทะลุออกทางด้านหน้า ขณะนี้แพทย์นิติเวชอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียด ส่วนย่าคาดว่าถูกยิงขณะกำลังนอนหลับอยู่
ส่วนเบาะแสและแรงจูงใจ พล.ต.ท.วัฒนา ระบุว่า เพื่อนบ้านไม่ได้ยินเสียงปืนหรือแจ้งเหตุในตอนแรก เพราะบ้านหลังดังกล่าวเงียบสงบ ไม่ค่อยมีคนอยู่ใกล้เคียง ส่วนข้อมูลจากอาของผู้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นลูกชายคนเล็กของปู่และย่าที่เสียชีวิต ระบุว่าเด็กอาศัยอยู่กับปู่และย่าตั้งแต่เด็ก มีพฤติกรรมชอบเล่นเกม ติดคอมพิวเตอร์ ไม่ค่อยออกไปไหน แต่ไม่มีปัญหาทะเลาะวิวาทหรือมีความเครียดที่ปรากฏชัดเจน
พล.ต.ท.วัฒนา กล่าวอีกว่า ขณะนี้กองวิเคราะห์กำลังเร่งตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ก่อเหตุ เบื้องต้นพบว่ามีการเล่นเกมที่มีลักษณะใช้ความรุนแรง และอยู่ระหว่างตรวจสอบพฤติกรรมบางอย่างที่อาจเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุ ส่วนประเด็นเรื่องปัญหาที่โรงเรียนอยู่ระหว่างสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ทั้งนี้มีรายงานว่า จากการตรวจสอบปืนที่ใช้ในการก่อเหตุพบเป็นปืนยี่ห้อ CZ ที่มีทะเบียนถูกต้อง ชื่อผู้ครอบครองคือปู่ของผู้ก่อเหตุ