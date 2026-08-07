กรมพินิจฯ ห่วงสถานการณ์อายุเด็กเยาวชน ก่อเหตุรุนแรง-อาวุธปืนเข้าถึงง่าย

MGR Online - อธิบดีกรมพินิจฯ เผยระดับความรุนแรงของเด็กเยาวชนก่อเหตุอาชญากรรมสูงขึ้น การเข้าถึงอาวุธปืนค่อนข้างง่าย ต้องให้ความสำคัญด้านสุขภาพจิต
วันนี้ (7 ส.ค.) นายโกมล พรมเพ็ง อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลแก้ไขพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาด เปิดเผยสถานการณ์ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนก่อเหตุคดีอาชญากรรม ว่า ระดับการความรุนแรงของอายุน้อยลงเรื่อยๆ แต่ในคดีกลับเพิ่มขึ้น และสัมพันธ์กับเรื่องอาวุธปืนทั้งสิ้น ต้องยอมรับว่าสังคมในปัจจุบันเด็กและเยาวชนเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายมาก จึงกลายเป็นบ่อเกิดส่งผลกระทบต่อคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามมาด้วย นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้กองพัฒนาระบบสุขภาพเด็กและเยาวชน ซึ่งมีนักจิตวิทยาได้ทำการประสานงานกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อลงพื้นที่จุดเกิด และให้คำปรึกษาผู้ปกครองของผู้เสียหายทั้งหมด
นายโกมล เผยอีกว่า สำหรับสาเหตุหรือต้นเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดในคดีอาญา ส่วนใหญ่มักพบว่า สาเหตุอันดับหนึ่งมาจากกรณีที่ครอบครัวแตกแยกหย่าร้าง รองลงมาคือ ความยากจน และเด็กอยู่ในความดูแลของญาติ แทนผู้ปกครองพ่อแม่ ซึ่งก็อาจทำให้ไม่ได้รับความรักหรือความอบอุ่นตามที่เด็กเห็นในสังคมทั่วไป อย่างไรก็ตาม เราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพจิตของเด็ก เพราะว่าลักษณะนิสัย การแสดงออกของเด็ก การยับยั้งชั่งใจ ล้วนมาจากเรื่องภายในจิตใจทั้งสิ้น
“หากผู้ปกครองเล็งเห็นว่าบุตรหลานของตนมีอาการผิดปกติ อย่าอายที่จะพาลูกหลานไปพบหมอจิตเวช เพราะการหาหมอ จะเป็นประตูด่านแรกในการตรวจสอบอาการทางจิตเวช และร่องรอยพฤติกรรมเสี่ยงได้ มีอาการเครียดวิตกกังวลหรือซึมเศร้าหรือไม่ ทั้งนี้ ควรยกระดับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียที่เสี่ยงกับเด็กด้วย เพราะเนื้อหาคอนเทนต์ทุกวันนี้ ค่อนข้างล่อแหลมและน่ากังวลอย่างมาก”