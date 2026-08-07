"หนี ซ่อน สู้" ยุทธวิธีเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียน

ยุทธวิธี "หนี ซ่อน สู้" (Run-Hide-Fight) เป็นหลักการสากลในการเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดเหตุรุนแรง เช่น คนร้ายบุกรุกหรือกราดยิงในโรงเรียน
อับดับแรกทุกคนต้องตั้งสติประเมินสถานการณ์ วิ่งหนีออกห่างจากจุดอันตรายเป็นอันดับแรก หากหนีไม่ได้ให้หาที่ซ่อนปิดล็อกห้องให้เงียบสนิท และใช้การสู้เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อชีวิตตกอยู่ในอันตรายขั้นวิกฤต
หนี (Run)
อพยพทันที: หากมีเส้นทางที่ปลอดภัย ให้รีบวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุโดยเร็วที่สุด
ทิ้งสัมภาระ: ไม่ต้องห่วงสิ่งของหรือกระเป๋า ให้เน้นการเคลื่อนตัวออกไปให้ไกลที่สุด
ช่วยเหลือผู้อื่น: หากทำได้ให้พาคนอื่นหนีด้วย แต่ถ้าไม่ไหวให้เอาตัวเองให้รอดก่อน
ยกมือขึ้น: เมื่อเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ยกมือขึ้นเหนือหัวเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าไม่ใช่คนร้าย
ซ่อน (Hide)
หาที่กำบัง: หากหนีไม่พ้น ให้รีบหาห้องที่แข็งแรง ล็อกประตู และปิดกั้นทางเข้าด้วยโต๊ะหรือเก้าอี้
ปิดไฟเงียบ: ปิดไฟในห้อง ดึงม่านบังสายตา และปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ (ตั้งสั่นหรือปิดเครื่อง) ห้ามส่งเสียงดังเด็ดขาด
ซ่อนให้พ้นแนวสายตา: หลบอยู่หลังมุมกำแพงหรือตู้ที่มั่นคง หากคนร้ายเดินผ่านอย่าขยับตัว
สู้ (Fight)
ทางเลือกสุดท้าย: ใช้เมื่อคนร้ายกำลังจะเข้ามาถึงตัวและไม่มีทางหนีหรือซ่อนแล้วจริงๆ
ใช้สิ่งของรอบตัว: ร่วมมือกับผู้อื่นใช้อุปกรณ์ในห้องเรียน เช่น เก้าอี้ ถังดับเพลิง หรือสิ่งของหนักๆ เป็นอาวุธขว้างปาหรือเข้าจู่โจม
สู้สุดกำลัง: เล็งจุดสำคัญหรือจุดอ่อนของคนร้าย เช่น ตา คอ หรือจุดยุทธศาสตร์บนร่างกายด้วยแรงและอุปกรณ์รอบตัว เป็นการสู้สุดกำลังเพื่อหยุดยั้งและสร้างโอกาสรอดชีวิต