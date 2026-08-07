ย้อนรอยโศกนาฏกรรมในรั้วโรงเรียน..! จากอุทัยสวรรค์ ถึงเทพศิรินทร์นนท์

โศกนาฏกรรมในรั้วโรงเรียน.. ถ้าย้อนกลับไป 3 ครั้งหลังสุดที่สังคมไทยต้องจารึกด้วยเลือดและน้ำตา เราจะเห็นไทม์ไลน์ที่น่าขนลุกดังนี้
6 ตุลาคม 2565 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ จ.หนองบัวลำภู 38 ชีวิตที่ต้องจบลง รวมถึงเด็กเล็ก 24 ราย ที่กำลังนอนหลับกลางวัน ผู้ก่อเหตุคือ ส.ต.อ.ปัญญา คำราบ อดีตตำรวจที่ถูกไล่ออกเพราะยาเสพติด ถือปืนและมีดบุกเข้าไปกราดยิงอย่างบ้าคลั่ง ก่อนกลับไปฆ่าครอบครัวและจบชีวิตตัวเอง
11 กุมภาพันธ์ 2569 - โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จ.สงขลา ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยในรูปแบบใหม่ ชายวัย 18 ปี คลุ้มคลั่งจากยาเสพติด แย่งปืนจากรถตำรวจแล้วบุกเข้าโรงเรียนในช่วงเลิกเรียน ตามหาครูผ่านเสียงตามสาย จับครู-นักเรียนเป็นตัวประกัน ฉากจบคือ ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร ผู้พยายามปกป้องลูกศิษย์จนถูกยิงเสียชีวิต และนักเรียนบาดเจ็บอีก 2 ราย
ล่าสุดช่วงเช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2569 โศกนาฏกรรมในรั้วโรงเรียนก็เกิดขึ้นอีกครั้งที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี เมื่อเด็ก ม.2 อายุเพียง 14 ปี ใช้ปืนยิงปู่และย่าตายคาบ้าน ก่อนเดินถืออาวุธปืนกระบอกเดียวกันพร้อมกระสุนจำนวนมาก บุกเข้าไปกราดยิงครู -เพื่อนตาย 6 ราย บาดเจ็บอีก 15 ราย ก่อนที่มือปืนวัยเยาว์จะจบชีวิตตัวเองตาม