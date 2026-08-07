ญาติเผยมือปืน ม.3 พ่อแม่แยกทาง อาศัยกับปู่-ย่า นิสัยดีพูดจาไพเราะ แต่มักเก็บตัว-เล่นเกมในบ้าน

MGR Online - ญาติเผยมือปืน ม.3 บ้านแตกพ่อแม่แยกทาง ปู่-ย่าเลี้ยงด้วยความรัก นิสัยชอบเก็บตัวเล่นเกมในบ้าน ปู่-ย่ารักมาก พูดเพราะตลอด ไม่คาดคิดก่อเกิดเหตุร้ายขึ้น
วันนี้ (7 ส.ค.) ความคืบหน้า กรณีนักเรียน ม.3 ก่อเหตุกราดยิงที่ รร.เทพศิรินทร์นนทบุรี จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 7 ราย (รวมผู้ก่อเหตุ) และผู้ได้รับบาดเจ็บ 15 ราย นอกจากนี้ยังได้ก่อเหตุยิงปู่และย่า เสียชีวิตที่บ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งใน ซ.วัดลาดปลาดุก ต.บางคูรัต อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี อีกด้วย
โดย น.ส.ธนัญภรณ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 60 ปี น้องสาวของปู่ที่เสียชีวิต กล่าวว่า หลังพ่อแม่แยกทางกัน ปู่กับย่าเป็นคนเลี้ยงน้อง ซึ่งทั้งสองคนจะรักหลานชายคนนี้มาก
น.ส.ธนัญภรณ์ กล่าวต่อว่า ตามปกติแล้ว น้องจะไม่ออกไปไหนเลย ตื่นเช้ามาปู่จะไปส่งขึ้นรถไปโรงเรียน และช่วงเย็นปู่ก็จะไปรับ น้องไม่ได้มีกลุ่มเพื่อนหรือออกไปเที่ยวเล่นตามประสาเด็กทั่วไป จะเก็บตัวอยู่ในบ้านแล้วก็เล่นเกมเท่านั้น
"คิดว่าปัญหาในครอบครัวน่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะว่าทั้ง 3 คนรักกันมาก คุณย่าเป็นครู คุณปู่อดีตเคยทำงานผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งก็จะพูดเพราะกับหลานตลอด และตัวน้องเองก็จะเป็นคนเรียบร้อยพูดจาไพเราะ จึงไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น"น.ส.ธนัญภรณ์