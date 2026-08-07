เปิดรายชื่อตาย เจ็บ เหยื่อ ม.2 คลั่งควงปืน ยิงกราด ปู่ ย่า ก่อนบุกเข้าสาดกระสุนในโรงเรียน

ศูนย์วัฒนะนนท์(ป่อเต็กตึ๊งนนทบุรี) ขออนุญาตเรียบเรียงรายงานรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บกรณีเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี
1. ดญ.ภัทศา ไทรงาม 14 ปี รพ บางกรวย แดง
2. ดช. กิติมากร สมน้อย 14 ปี เหลือง
3. ดช. ศุภพงศ์ บุตรชาติ 14 ปี แดง
4. ดช.พัชฎ ยิ้มเรือง 14 ปี ดำ
5.ดญ.ณัฐกฤตา ท้าวโสม 12 ปี แดง รพ บางบัวทอง
6. ดญ. ฉัตรวิมล ทองสด 14 ปี แดง รพ บางบัวทอง
7. ดญ.นทรมน วนิศรกุล 12 ปี แดง รพบางบัวทอง
8. ดช. จิรฐา ผู้โพลัง 14 ปี แดงรพ พระนั่งเกล้า
9. ดญ.กัญจน์จรัตน์ กัญจน์ 12 ปี รพ ปากเกร็ด2
10. ดญ. ชนม์นิภา มงคลวุฒิ 12 ปี รพ ปากเกร็ด2
11. ดญ. ปนัดดาสิริกุล กริณรักษ์ 13 ปี รพ ปากเกร็ด2
12. ดญ. พัทธ์ธีรา แพรวสมุทร์ 13 ปี รพ ปากเกร็ด2
13. ดช. ชัยภัทร์ นาคกระแส 13 ปี แดง รพ บางใหญ่
14. ดญ. มัณฑิตา โหรชัยยะ 12 ปี เขียว รพ บางใหญ่
15. ดช. ปุญญาพัฒน์ ญาโนกาส 13 ปี เขียว รพ บางใหญ่
16.ดช. ธีรวัฒน์ วันลี 14 ปี เขียว รพ บางใหญ่
17. ดช. พงษ์ภัค บุตรโท 12 ปี เขียว รพ บางใหญ่
18. นายแทนคุณ พิมพิสาร 16 ปี เขียว รพ บางใหญ่
19. นางสาวมนัสวี แสนสวาท 17 ปี เขียว รพ บางใหญ่
20. ครูวัชรินทร์ วัดทอง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์
21. น.ส. วิภาภรณ์ หุ่นดี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
22. ครูชิดชนก วิจะสิกะ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
23. ดช.นันทิพัฒน์ อารีย์รักษา 14 ปี โรงพยาบาลธนบุรี2 แดง
รายงานผู้เสียชีวิต เหตุกราดยิงใน รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
ผู้เสียชีวิต ยืนยัน 5 + 1 (ผู้ก่อเหตุ) รวม 6 ราย
รอง ผอ.ฝ่ายปกครอง 1
-นายกิตติพงศ์ สมรัตน์
เลขาหน้าห้อง 1
-น.ส.สายฝน ศิริกิจจาขจร
ครูแนะแนว 1
-น.ส.ทิวาพร วานิช
ครูภาษาไทย 1
-ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันท์ชณัฐพรพร นาคพลั้ง
ครูคณิตศาสตร์ 1
-น.ส.ประภาพร ก้อนศิลา
ด.ช.พัชฎ อายุ 14 ปี (ผู้ก่อเหตุ) อัพเดท เสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางกรวย เวลา 13:25 น.
ศูนย์วัฒนะนนท์ รายงาน