อัปเดตรายชื่อผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ เหตุกราดยิงใน รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี

อัปเดตรายชื่อผู้เสียชีวิต เหตุกราดยิงใน รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
จากเหตุสลด วันนี้ (7 ส.ค.) เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้วจำนวน 6 ราย (รวมผู้ก่อเหตุ) ประกอบไปด้วย
1. รอง ผอ.ฝ่ายปกครอง - นายกิตติพงศ์ สมรัตน์
2. เลขาหน้าห้อง - น.ส.สายฝน ศิริกิจจาขจร
3. ครูแนะแนว - น.ส.ทิวาพร วานิช
4. ครูภาษาไทย - ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันท์ชณัฐพร นาคพลั้ง
5. ครูคณิตศาสตร์ - น.ส.ประภาพร ก้อนศิลา
6. ด.ช.พัชฎ (สงวนนามสกุล) อายุ 14 ปี (ผู้ก่อเหตุ)
รายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บ ตามรายงานของศูนย์วัฒนะนนท์ (ป่อเต็กตึ๊งนนทบุรี) มีดังนี้
1. ด.ญ. ภัทศา ไทรงาม 14 ปี แดง รพ.บางกรวย
2. ด.ช. กิติมากร สมน้อย 14 ปี เหลือง
3. ด.ช. ศุภพงศ์ บุตรชาติ 14 ปี แดง
4. ด.ช. พัชฎ ยิ้มเรือง 14 ปี ดำ
5. ด.ญ. ณัฐกฤตา ท้าวโสม 12 ปี แดง รพ.บางบัวทอง
6. ด.ญ. ฉัตรวิมล ทองสด 14 ปี แดง รพ.บางบัวทอง
7. ด.ญ. นทรมน วนิศรกุล 12 ปี แดง รพ.บางบัวทอง
8. ด.ช. จิรัฐา ภู้โพล้ง 14 ปี แดง รพ.พระนั่งเกล้า
9. ด.ญ. กัญจน์จรัตน์ กัญจน์ 12 ปี รพ.ปากเกร็ด2
10. ด.ญ. ชนม์นิภา มงคลวุฒิ 12 ปี รพ.ปากเกร็ด2
11. ด.ญ. ปนัดดาสิริกุล กริณรักษ์ 13 ปี รพ.ปากเกร็ด2
12. ด.ญ. พัทธ์ธีรา แพรวสมุทร์ 13 ปี รพ.ปากเกร็ด2
13. ด.ช. ชัยภัทร์ นาคกระแส 13 ปี แดง รพ.บางใหญ่
14. ด.ญ. มัณฑิตา โหรชัยยะ 12 ปี เขียว รพ.บางใหญ่
15. ด.ช. ปุญญาพัฒน์ ญาโนกาส 13 ปี เขียว รพ.บางใหญ่
16. ด.ช. ธีรวัฒน์ วันลี 14 ปี เขียว รพ.บางใหญ่
17. ด.ช. พงษ์ภัค บุตรโท 12 ปี เขียว รพ.บางใหญ่
18. นาย แทนคุณ พิมพิสาร 16 ปี เขียว รพ.บางใหญ่
19. น.ส. มนัสวี แสนสวาท 17 ปี เขียว รพ.บางใหญ่
20. ครูวัชรินทร์ วัดทอง รพ.เกษมราษฎร์อินเตอร์
21. น.ส. วิภาภรณ์ หุ่นดี รพ.เกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
22. ครูชิดชนก วิจะสิกะ รพ.เกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
23. ด.ช. นันทิพัฒน์ อารีย์รักษา 14 ปี แดง รพ.ธนบุรี2
24. ด.ช. นภัทร ชัยมา แดง รพ.พระนั่งเกล้า (เพิ่มเติม)