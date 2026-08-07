ม.6 เล่านาทีชีวิต"ตั้งสติ ปิดไฟ สั่งหมอบ" ช่วยเพื่อนรอดยกห้อง

MGR Online - นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี เผยจำจากอินเทอร์เน็ต ใช้ยุทธวิธี "หนี-ซ่อน" นำเพื่อนร่วมห้องรอดพ้นโศกนาฏกรรมได้อย่างปลอดภัย ชี้มาตรการตรวจค้นอาวุธต้องเข้มงวดกว่านี้
วันนี้ (7 ส.ค.) นายกวินภพ (สงวนนามสกุล) นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี เปิดเผยถึงวินาทีชีวิตขณะเกิดเหตุนักเรียนม.2 ใช้อาวุธปืนยิงครูและเพื่อนในโรงเรียนว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่ตนและเพื่อนกำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่บน อาคาร 4 ตอนแรกได้ยินเสียงปืนดังหลายนัด นึกว่าเสียงปืนยิงไล่นกตามปกติ จึงเปิดประตูออกไปดูกระทั่งมีคนวิ่งมาตะโกนบอกว่า ‘มีคนยิงครู’ นาทีนั้นทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าไม่ใช่เรื่องปกติ
ระหว่างนั้นเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นผู้ก่อเหตุถืออาวุธปืนวิ่งลงมาจาก อาคาร 5 และมุ่งตรงมายังอาคาร 4 ที่ตนเรียนอยู่
นายกวินภพ กล่าวต่อว่า จากนั้นตนและเพื่อนๆ จึงร่วมมือกันทำตามมาตรการเอาตัวรอดทันทีปิดและล็อกประตูห้องเรียน นำโต๊ะและเก้าอี้มาตั้งสิ่งกีดขวาง แน่นหนาตรงประตู ปิดไฟในห้อง เพื่อไม่ให้มองเห็นจากภายนอก กำชับให้เพื่อนทุกคนอยู่ในความสงบและหมอบลงกับพื้น
"ทุกคนต้องติดอยู่ในความเงียบและความตื่นตระหนกเกือบ 30 นาที จนกระทั่งผู้ก่อเหตุเดินผ่านหน้าห้องไปโดยไม่ได้บุกรุกเข้ามา ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าควบคุมสถานการณ์และช่วยเหลือทุกคนออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีใครในห้องได้รับบาดเจ็บ"นายกวินภพ กล่าว
นายกวินภพยอมรับว่า ตนจำยุทธวิธีเหล่านี้มาจาก "คลิปวิดีโอและสื่อบนอินเทอร์เน็ต" ที่เคยผ่านตา ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้จริงในภาวะวิกฤตได้ทันเวลา
"ยอมรับว่ายังมีความกลัวอยู่บ้าง แต่ถ้าจำเป็นต้องมาเรียนก็ต้องมา สิ่งที่อยากฝากถึงโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องหลังจากนี้ คืออยากให้เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการตรวจตราอาวุธปืนและสิ่งของต้องห้ามของนักเรียนทุกคนให้จริงจัง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีก" กวินภพ กล่าวทิ้งท้าย