เคลื่อนร่าง ฮลุน โซโล่กลับบ้านเกิดกาฬสินธุ์ พร้อมโลงหลุยส์สีขาวส่งเดินทางครั้งสุดท้าย

ญาติรับร่าง "ฮลุน โซโล่" โดยมีพี่ชาย และพี่สาว ไปรอรับร่างของ นายบวรทัต เป็งสุข หรือ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง เดินทางกลับบ้านเกิด ในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ทางญาติได้ประกอบพิธีเคลื่อนย้ายร่างของ นายบวรทัต เป็งสุข หรือ "ฮลุน โซโล่" บุคคลมีชื่อเสียงในฐานะยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเดินทางกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด ในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
สำหรับการเคลื่อนย้ายร่างในครั้งนี้ ได้ใช้รถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นอัลพาร์ด สีขาว หมายเลขทะเบียน 5ขฒ 661 กรุงเทพมหานคร
โดยมีพระครูปัญญา วัดปทุมวนารามฯ เป็นผู้อัญเชิญดวงวิญญาณ เพื่อนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา และบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด ณ บ้านเลขที่ 340 บ้านแยก 4 หมู่ที่ 10 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ คาดว่าใช้เวลาในการเดินทาง 7.30 ชั่วโมง โดยกำหนดการเบื้องต้นจะมีการตั้งสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา 3 คืน และจะประกอบพิธีฌาปนกิจ ณ วัดรังษีชัชวาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
นายอภิชาติ อยู่เกตุ "เฮียเล้ง" ได้นำหีบหลุยส์สีขาวครีมงาช้าง พร้อมโกศใส่อัฐิ ที่ทางร้านเฮียเล้งหีบศพ นำมามอบให้กับนายสมศักดิ์ บุตรศรี "มอส" พี่ชาย ฮลุน โซโล่ เพื่อบรรจุร่างของ "ฮลุน โซโล่" ออกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เคลื่อนย้ายนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศล ที่บ้านเกิดจังหวัดกาฬสินธุ์
นายอภิชาติ อยู่เกตุ เฮียเล้งหีบศพ เปิดเผยว่า เดินทางมาจากร้านสุริยาหีบศพโดยการติดต่อผ่านทางพี่น้องฮลุน โซโล่ หลังทราบข่าวว่า น้องฮลุน โซโล่ เสียชีวิต ตนเป็นแฟนคลับ (FC) ของน้องฮลุน โซโล่ ติดตามดูทุกคลิปมาโดยตลอดโดยเฉพาะคลิปท่องเที่ยวต่างประเทศที่เราไม่เคยไป ชอบคลิปที่เดินทางไปจอร์แดนและทะเลน้ำเค็มคือชอบมาก จึงเริ่มติดตามมา และวันนี้ได้นำหีบหลุยส์ 3 ชั้น สีขาวงาช้าง เหตุผลที่เลือกโทนสีขาวครีมเหมาะกับการเดินทางครั้งสุดท้ายอันบริสุทธิ์ของผู้เสียชีวิตโดยได้มีการประสานกับพี่ชายของ ฮลุน โซโล่ ไว้เรียบร้อยแล้ว และหากยานพาหนะของครอบครัวใส่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้รถของทางร้าน แต่หากใส่ไม่ได้ ทางร้านพร้อมนำรถไปส่งให้ถึงบ้านเกิด
เฮียเล้งหีบศพ กล่าวว่า เรื่องตัวเลขฝาหีบศพเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหมายเลขบนฝาหีบศพมีเลข 99 ปกติหากเปิดมาเจอเลข 2 หลักทางร้านจะเขียนเพิ่มให้เป็น 3 หลัก แต่กรณีนี้เปิดมาพบเลข 99 ซึ่งสื่อถึงการเดินทาง จึงมองว่าเป็นเลขของน้องฮลุน โซโล่ โดยตรงและตัดสินใจไม่เปลี่ยนแปลงเลขดังกล่าวเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและญาติของน้องฮลุน โซโล่
นายอภิชาต เปิดเผยว่า ตนเองเป็นหนึ่งในแฟนคลับของ "ฮลุน โซโล่" โดยติดตามผลงานมาโดยตลอดตั้งแต่คลิปท่องเที่ยวประเทศจอร์แดน ทันทีที่ทราบข่าวการเสียชีวิต ตนจึงได้ประสานติดต่อไปยังพี่ชายของผู้เสียชีวิตและส่งข้อความแสดงความประสงค์ที่จะมอบหีบศพให้ เพื่อเป็นการร่วมส่งน้องไปประกอบพิธีทางศาสนา สำหรับสาเหตุที่เลือกหีบศพหลุยส์สีขาวงาช้าง เนื่องจากมองว่าสีขาวครีมสื่อถึงความบริสุทธิ์และเหมาะสมกับฮลุน ถือเป็นการส่งน้องเดินทางครั้งสุดท้าย ขอให้น้องไปสู่สัมปรายภพที่ดีและเดินทางโดยสวัสดิภาพ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต่อมาเวลา 10.06 น.พี่ชาย มอส นายสมศักดิ์ บุตรศรี พร้อมญาติของ ฮลุน โซโล่ ได้เคลื่อนร่าง ฮลุน โซโล่ โดยรถตู้จำนวนสามคันเดินทางออกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ฯ กลับไปยังบ้านเกิด ฮลุน โซโล่ เพื่อไปทำพีธีทางศาสนาต่อไป