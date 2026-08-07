ช็อก! เด็กยิง "ปู่-ย่า" ตายที่บ้าน ก่อนมาก่อเหตุที่ รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี

เหตุกราดยิงใน รร.เทพศิรินทร์นนทบุรี ยืนยันมีผู้เสียชีวิตแล้ว 7 ราย ขณะที่ผู้ก่อเหตุเสียชีวิตเพิ่ม 1 รายระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล ตำรวจเร่งค้นหาแรงจูงใจ
ความคืบหน้าล่าสุด กรณีเหตุกราดยิงที่ รร.เทพศิรินทร์นนทบุรี ช่วงเช้าวันนี้ (7 ส.ค. 69) จนเป็นเหตุให้เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 7 ราย (รวมผู้ก่อเหตุ) และผู้ได้รับบาดเจ็บ 15 ราย ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า ผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชน เรียนอยู่ชั้น ม.3 (อัปเดท) พักอาศัยอยู่กับปู่และย่า ที่บ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งใน ซ.วัดลาดปลาดุก ต.บางคูรัต อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่บ้านพัก พบว่าปู่และย่าเสียชีวิตแล้ว ในช่วงเช้าที่ผ่านมา จากอาวุธปืนชนิดเดียวกันกับที่ผู้ก่อเหตุใช้ก่อเหตุที่โรงเรียน เป็นปืน CZ ขนาด 9 มม. โดยมีชื่อของปู่เป็นผู้ครอบครอง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เบื้องต้นยืนยันมีผู้เสียชีวิต 7 ราย (รวมผู้ก่อเหตุ) ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน 15 ราย แบ่งเป็นอาการบาดเจ็บทั่วไป 13 ราย และอาการสาหัส 2 ราย ซึ่งถูกนำส่งรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่าง ๆ แล้ว