ผบ.ตร.สั่งด่วน! ควบคุมสถานการณ์ยิงในรร.นนทบุรี ขอความร่วมมืองดไลฟ์การปฏิบัติการของจนท.

ผบ.ตร.สั่งด่วน ควบคุมสถานการณ์ยิงในโรงเรียนนนทบุรี ตำรวจขอความร่วมมืองดไลฟ์การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
วันนี้ (7 ส.ค.) เวลา 10.40 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่ง เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการด่วนให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมสถานการณ์เหตุยิงกันภายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนนทบุรี โดยเน้นย้ำการปฎิบัติคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ที่อยู่ในโรงเรียนรวมถึงประชาชนโดยรอบ และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามยุทธวิธี อย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่จำรวจเข้าไปในพื้นที่ เพื่อพยายามควบคุมสถานการณ์โดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดเว้นการไลฟ์ ถ่ายทอดสดการปฎิบัติการหรือการเข้าควบคุมพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้หากผู้ใดมีข้อมูลเบาะแส โปรดโทรแจ้ง 191
มีรายงานว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเอง
ล่าสุด ผู้ก่อเหตุทราบว่าเป็นนักเรียน ม.3 ในโรงเรียนดังกล่าว เบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุยิงตัวเองบริเวณศีรษะ อยู่ระหว่างการทำ CPR ทั้งนี้ ได้มีการอพยพครูอาจารย์ นักเรียน และผู้ไม่เกี่ยวข้อง ออกจากโรงเรียนทั้งหมดแล้ว