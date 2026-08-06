เชิญดวงวิญญาณ “แชมป์” จุดเสียชีวิต พี่สาววอนตำรวจเร่งจับมือมีด แม่เจ้าของบ้านเผยเพื่อนบ้านเห็นผู้ตายเดินหน้าบ้าน

วันนี้ (5 ส.ค.69) เวลา 14.00 น. ครอบครัวของ นายอดิศักดิ์ หรือแชมป์ เริงทรัพย์ ผู้เสียชีวิตจากคดีเพื่อนแทงเพื่อนปมรักสามเส้า นำโดย นายไพรสันต์ เริงทรัพย์ อายุ 56 ปี บิดา, นางสางเก๋ พี่สาว อายุ 33 ปี พร้อมญาติ ได้เดินทางมายังบ้านพักจุดเกิดเหตุ ภายในซอยเรวดี 49 แยก 2 อำเภอเมืองนนทบุรี เพื่อประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ครอบครัวได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 1 รูป จากวัดอินทอารี มาทำพิธีบริเวณหน้าบ้าน ซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพทำการปั๊มหัวใจผู้เสียชีวิต โดยมีการจุดธูป 1 ดอก พร้อมนำขนมหวาน น้ำดื่ม น้ำอัดลม และข้าว 1 กล่อง มาถวายให้ผู้เสียชีวิต ก่อนนิมนต์พระขึ้นไปยังห้องนอนชั้น 2 ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุที่นายแชมป์ถูกอาวุธมีดแทง เพื่อประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้าน
ตลอดพิธีเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความโศกเศร้า ญาติพี่น้องต่างร้องเรียกชื่อผู้เสียชีวิต พร้อมบอกให้ “กลับบ้านเรา” สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
นางสางเก๋ พี่สาวของผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ขณะนี้สิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดคือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว เพราะรู้สึกว่าคดียังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร อีกทั้งผู้เสียชีวิตไม่สามารถพูดหรือชี้แจงอะไรได้แล้ว จึงอยากให้ผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและได้รับโทษตามกฎหมาย
ขณะที่ นางเอ (นามสมมุติ) มารดาของนายไนน์ เจ้าของบ้าน เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุวันนี้รู้สึกสบายใจขึ้นหลังได้มีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ เพราะก่อนหน้านี้ตนต้องอยู่ภายในบ้านเพียงลำพัง โดยช่วงเวลากลางวันยังใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่พอตกกลางคืนจะรู้สึกหวาดกลัว อีกทั้งยังมีเพื่อนบ้านบางรายเล่าให้ฟังว่า เห็นลักษณะคล้ายผู้เสียชีวิตเดินอยู่บริเวณหน้าบ้าน
นางเอ ยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้สภาพจิตใจของลูกชายคือ นายไนน์ ยังไม่ค่อยดีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนผู้ก่อเหตุยังไม่ได้ติดต่อมายังลูกชายแต่อย่างใด และอยากให้ผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด