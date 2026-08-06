"โทน บางแค" รอดคุก! ปอศ.ให้ประกันตัว 1 ล้าน ยันบริสุทธิ์ใจพร้อมแจงเพิ่ม!

MGR Online - "โทน บางแค" ยื่นเงินสด 1 ล้านขอประกันตัวชั่วคราว เจ้าตัวยังปฏิเสธข้อกล่าวหา เตรียมยื่นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม ด้านพนักงานสอบสวนอนุญาตให้ปล่อยตัวตามคำร้อง ชี้ไร้พฤติการณ์หลบหนี-ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน
วันนี้ (6 ส.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 17.00 น. มีรายงานว่า นายโทนทอง สุขแก่น หรือ “โทน บางแค” ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1079/2569 ลงวันที่ 31 ก.ค.69 ข้อหา “ฉ้อโกง,ฉ้อโกงประชาชน และ นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน โดยมีการวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้พิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมาย
รายงานระบุว่า นายโทน บางแค ยังคงให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหา แต่ได้แสดงความจำนงให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ยังเตรียมที่จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมออกมาเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรในภายหลังอีกด้วย
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยอาศัย 4 เหตุผลประกอบด้วย
1.ผู้ต้องหาไม่มีพฤติการณ์ในการหลบหนี 2.ไม่มีพฤติการณ์เข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน เนื่องจากทางพนักงานสอบสวนได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานไว้จนเกือบครบถ้วนแล้ว 3.พฤติการณ์แห่งคดีไม่ร้ายแรง โดยมีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านบาท และ 4.ได้พิจารณาเทียบเคียงหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับของศาลฎีกา จึงได้มีการกำหนดวงเงินประกันตัวไว้ที่จำนวน 1 ล้านบาท