"ธีรุตม์" ชิ่งหนีสื่อฯ หลังรับทราบข้อหาโกงสอบท้องถิ่น เจ้าตัวอ้างทำตามกรอบ'ทีโออาร์'

MGR Online - "ธีรุตม์" อดีตอธิบดี สถ.ชิ่งหนีสื่อฯ หลังรับทราบข้อกล่าวหาทุจริตสอบราชการท้องถิ่น เผยให้การไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ด้านเจ้าตัวอ้างทำตามกรอบ'ทีโออาร์'
วันนี้ ( 6 ส.ค.) ผู้สื่อข่ายรายงานว่า ภายหลัง นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) พร้อมทนายความส่วนตัว 2 คน เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียก โดยใช้เวลาร่วม 3 ชั่วโมงในการสอบปากคำเสร็จสิ้นแล้ว นายธีรุตม์ได้หลบเลี่ยงการเผชิญหน้ากับสื่อมวลชน และรีบขึ้นรถยนต์เดินทางออกจากกองปราบปรามทันที
ด้านแหล่งข่าวระดับสูงในกองบังคับการปราบปราม เปิดเผยว่า การออกหมายเรียกและเข้ารับทราบข้อกล่าวหาของนายธีรุตม์ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากถูก นายเรืองเดช ศิริกิจ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้การซัดทอด ประกอบกับนายธีรุตม์มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในกระบวนการจัดสอบ รวมถึงพยานหลักฐานที่ชุดสืบสวนรวบรวมไว้ได้
จากการสอบปากคำในเบื้องต้น นายธีรุตม์ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา เพื่อเตรียมต่อสู้คดีในชั้นศาล โดยอ้างว่าการดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดขอบเขตงาน หรือ ทีโออาร์ (TOR) ในฐานะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจที่มีเท่านั้น และไม่ได้ให้ข้อมูลหรือรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม พนักงานสอบสวนระบุว่าเป็นสิทธิของผู้ต้องหาที่จะให้การอย่างไรก็ได้
สำหรับผู้ต้องหาที่เหลืออีก 7 คน ยังคงมีกำหนดการเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ ตามกำหนดการเดิม
ทั้งนี้ เมื่อพนักงานสอบสวนดำเนินการสอบปากคำผู้ต้องหาครบทั้งหมดแล้ว จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและคำให้การทั้งหมด เพื่อส่งสำนวนคดีไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2569 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป