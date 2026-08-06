รอด! ไม่สั่งย้าย 5 เสือพระโขนง เซ่นจับผับย่านศรีนครินทร์ ปล่อยเด็กต่ำกว่า 20 เข้ามั่วสุม

ผบก.น.5 เผยยังไม่มีคำสั่งย้าย 5 นายตำรวจ สน.พระโขนง หลังถูกตรวจสอบปมปล่อยปละละเลย กรณีบุกจับสถานบันเทิงย่านศรีนครินทร์ พบเยาวชนต่ำกว่า 20 ปี 45 คน และผู้เสพยา 8 คน โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนพิจารณาดำเนินการตามผลสอบ.
กรณีเมื่อคืนวันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา ตำรวจ 191 ร่วมกับ สน.พระโขนง บุกค้นสถานบริการ ย่านศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ หลังได้รับการร้องเรียนว่าเป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน ผลปรากฏว่าพบผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า 20 ปี มากถึง 45 คน พบสารเสพติดในร่างกายรวม 8 คน อีกทั้งมีการจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด เปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และมียาเสพติดในสถานบริการ
ต่อมา พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.สั่งการให้ พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยรายงานผลให้ทราบภายใน 2-3 วัน หากพบว่ามีส่วนปล่อยปละละเลย จะมีการลงโทษทางวินัยทั้ง 5 นายตำรวจ สน.พระโขนง ประกอบด้วย ผกก.สน.พระโขนง รอง ผกก.ป.สน.พระโขนง รอง ผกก.สส.สน.พระโขนง สวป.สน.พระโขนง สว.สส.สน.พระโขนง
คืบหน้าล่าสุด วันนี้ (6 ส.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งย้าย 5 นายตำรวจ สน.พระโขนง โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง