หิ้ว "โทน บางแค" เค้นสอบ! เจ้าตัวยิ้มสู้ ยันไม่ได้หนี ปัดตอบสื่อปมหลอกขายกล้องส่องพระ

MGR Online - ตำรวจ ปอศ.คุมตัว "โทน บางแค" มาสอบสวน หลังจับกุมได้ที่บ้านบางกรวย เจ้าตัวยิ้มสู้ ลั่นพร้อมเข้าสู่กระบวนการ ยิ่งถูกตรวจสอบก็ยิ่งสง่างาม ยืนยันไม่ได้หนี ปัดตอบสื่อปมหลอกขายกล้องส่องพระ
วันนี้ (6 ส.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.)บก.ปอศ. ได้ควบคุมตัว นายโทนทอง สุขแก่น หรือ “โทน บางแค” เซียนพระชื่อดัง ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1079/2569 ลงวันที่ 31 ก.ค.69 ข้อหา “ฉ้อโกง,ฉ้อโกงประชาชน และ นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” ได้ที่บ้านพักย่านบางกรวยเข้ามาสอบปากคำ โดย โทน บางแค สวมเฝือกที่แขนซ้าย และยิ้มทักทายผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามในหลายประเด็น โดยโทน บางแค กล่าวว่า “ยิ่งถูกตรวจสอบก็ยิ่งสง่างาม ยินดีเข้าสู่กระบวนการ” เมื่อถามว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองหรือไม่ เจ้าตัวตอบว่า “มั่นใจอยู่แล้วครับ”
เมื่อถามว่ามีอะไรอยากจะพูดหรือไม่ โทน บางแค กล่าวว่า “ก็ดีแล้วครับ ถูกตรวจสอบจะได้สง่างาม ยืนยันว่าไม่เคยหนี”
ส่วนคำถามว่าเมื่อคืนไปไหนมา โทน บางแค ตอบสั้น ๆ ว่า “ไม่ได้ไปไหน”
เมื่อถามว่าเป็นการเดินทางมาแสดงตัวเอง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้เข้าจับกุม โทน บางแค ระบุว่า “แสดงความบริสุทธิ์ใจ ผมมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ เข้าสู่กระบวนการ”
อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงประเด็นเรื่องกล้องส่องพระ รุ่น Zeiss Blue Marine ที่เป็นประเด็นถูกแจ้งความดำเนินคดีนั้น โทน บางแค ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวแต่อย่างใด