“นิติวิทย์” ชันสูตรร่าง “ฮลุน” สาเหตุหัวใจล้มเหลว แต่ไม่ตัดประเด็นสารเคมี รอผลทางการจากจอร์เจีย

MGR Online - รอง ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เผยเบื้องต้นผลชันสูตร “ฮลุน โซโล่” ระบบหัวใจล้มเหลว อวัยวะอื่นปกติ ยังไม่ตัดประเด็นสารพิษ เตรียมนำร่างกลับบ้านเกิดประกอบพิธีทางศาสนา
ภายหลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ได้ทำการรับร่างของนายบวรทัต เป็งสุข หรือฮลุน โซโล่ หลังร่างถูกส่งกลับจากประเทศจอร์เจียมายังประเทศไทย เมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ (6 ส.ค.69) โดยเจ้าหน้าที่ได้นำร่างส่งถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อดำเนินการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด คาดว่ากระบวนการชันสูตรพลิกศพ จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและหาสาเหตุการเสียชีวิต ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (6 ส.ค.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รอง ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เผยความคืบหน้าการชันสูตรศพของ “ฮลุน โซโล่” ว่า ผลการตรวจชันสูตรเบื้องต้นไม่พบการถูกทำร้ายร่างกาย ไม่มีรอยฟกช้ำหรือบาดเจ็บรุนแรง เช่น กระดูกหัก เป็นต้น รวมทั้ง อวัยวะภายในไม่พบความผิดปกติ ยกเว้นที่หัวใจต้องเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจเนื้อเยื่อทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสงสัยว่าอาจเป็นการไหลตาย คาดใช้เวลาพิสูจน์ 1-2 สัปดาห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีร์ เผยว่า สรุปเบื้องต้นอาจเป็นเรื่องของระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว สาเหตุมาจากการไหลตาย แต่ก็ยังไม่ทิ้งประเด็นการเสียชีวิตจากเรื่องสารพิษ หรือสารเคมีต่างๆ ซึ่งจะมีการประสานงานผ่านกระทรวงยุติธรรมไปทางประเทศจอร์เจียเพื่อขอข้อมูลผลการชันสูตรศพ และข้อมูลการตรวจสารเคมีต่างๆ ตามกระบวนการ คาดว่าอาจใช้เวลาสักระยะ ส่วนใบมรณบัตรทางการจอร์เจียไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิต แต่การชันสูตรร่างของทางประเทศจอร์เจียค่อนข้างเป็นมาตรฐานสากล และคืนอวัยวะมาให้ทั้งหมด
“สิ่งที่บ่งบอกได้เป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเพราะพบความผิดปกติที่หัวใจ และอวัยวะอื่นๆ ไม่พบความผิดปกติ ซึ่งการเสียชีวิตเช่นนี้ส่วนใหญ่เกิดจากลักษณะดังกล่าว โดยทางญาติค่อนข้างยอมรับผลตรวจแต่ก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นเรื่องหัวใจล้มเหลว และยังไม่ตัดประเด็นเรื่องสารพิษและสารเคมี เพียงต้องรอเรื่องผลการชันสูตรจากจอร์เจียที่ได้ประสานไป”
ทั้งนี้ ญาติมีความประสงค์จะรับร่างผู้เสียชีวิตในวันพรุ่งนี้ (7 ส.ค.) โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะเก็บรักษาร่างไว้ในห้องเย็น ก่อนส่งมอบให้ครอบครัวนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ จ.กาฬสินธุ์ พราะทางสถาบันฯ ได้เก็บหลักฐานไว้ครบถ้วนแล้ว