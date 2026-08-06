แฉซ้ำ! "โทน บางแค" สั่งปิดข่าวอุบัติเหตุรถคว่ำสุพรรณฯ มีหญิงสาวร่วมเดินทาง พักบ้านเก่า "มาดามเก่ง"

แฉซ้ำ "โทน บางแค" สั่งห้ามกู้ภัย-สื่อลงข่าว สาวลึกลับนั่งคารถคว่ำสุพรรณบุรี หวังปิดบังครอบครัวและสังคม แต่ตำรวจสืบพบเงื่อนงำใหญ่ หญิงสาวรายนี้มีชื่อพักอาศัยในบ้านนนทบุรีที่รับโอนมาจาก "มาดามเก่ง" คู่กรณีคนสำคัญ ชี้ชัดพฤติกรรมซุกซ่อนทรัพย์สิน
วันนี้ (6 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี นายโทนทอง สุขแก่น หรือ "โทน บางแค" ผู้ต้องหาตามหมายจับของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) โดยมีรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งนายโทนทองได้รับบาดเจ็บสาหัสขาหัก
รายงานข่าวระบุว่า ในวันเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว นายโทนทองไม่ได้เดินทางเพียงลำพัง แต่มีหญิงสาวรายหนึ่งที่ไม่ใช่ภรรยาเดินทางร่วมมาด้วย โดยหลังเกิดเหตุและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือ นายโทนทองซึ่งได้รับบาดเจ็บอาการหนัก ได้สั่งไม่ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยบันทึกภาพถ่ายหญิงสาวที่เดินทางมาด้วย พร้อมทั้งมีการร้องขอสื่อมวลชนและท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ให้มีการนำเสนอข่าวว่ามีผู้โดยสารหญิงเดินทางมาด้วยสองคน หวังป้องกันไม่ให้ทางครอบครัวและสังคมรับรู้เรื่องดังกล่าว เพราะโทน เป็นคนดีของสังคม กล้าสาบานไปทั่ว
นอกจากนี้ จากการสืบสวนเพิ่มเติมของตำรวจพบความเชื่อมโยงเรื่องทรัพย์สินและบุคคล โดยหญิงสาวที่เดินทางไปด้วยในวันเกิดอุบัติเหตุรายนี้ ปรากฏชื่อเป็นผู้พักอาศัยในบ้านพักอีกหนึ่งหลังในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นบ้านที่มีการรับโอนมาจาก "มาดามเก่ง" คู่กรณีคนสำคัญ ชี้ให้เห็นถึงพฤติการณ์การซุกซ่อนทรัพย์สินที่เกี่ยวโยงกับคู่กรณี