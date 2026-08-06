พี่ชาย ฮลุน โซโล่ เผยยังข้องใจปมสาเหตุการตาย เผยผลชันสูตรจากต่างประเทศยังไม่ชัดเจน

ครอบครัวยูทูบเบอร์ดังคาใจการเสียชีวิตที่จอร์เจีย หลังผลชันสูตรไร้รายละเอียด ร่างถึงไทยเตรียมผ่าพิสูจน์ซ้ำเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง หวั่นมีสารพิษในร่างกายและอาจถูกทำร้ายร่างกาย
วันนี้( 6 ส.ค.) นายสมศักดิ์ บุตรศรี หรือ "มอส" พี่ชายของนายบวรทัต เป็งสุข หรือ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวที่เสียชีวิตในประเทศจอร์เจีย และร่างถูกส่งกลับมาถึงประเทศไทยในวันนี้ กล่าวเปิดเผยว่า เบื้องต้นยังข้องใจในเรื่องสารเคมีในร่างกาย และเรื่องหัวใจ เพราะในส่วนของผลชันสูตรจากต่างประเทศยังไม่มีรายละเอียดผลที่ชัดเจนให้ทราบเลย จึงต้องการผ่าชันสูตรที่ประเทศไทยอีกครั้งเพื่อนำผลมาเทียบเคียงกัน เพราะทราบว่า ทางจอร์เจีย ทำเพียงเก็บหลักฐานชิ้นส่วนบางส่วนของน้องไว้ และในเรื่องการเสียชีวิตในลักษณะแบบไหลตาย เรื่องนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดต้องรอผลการผ่าพิสูจน์ ซึ่งครอบครัวยังคาใจ เนื่องจากทางประเทศจอร์เจียเก็บเพียงชิ้นส่วนอวัยวะบางส่วนและผลดีเอ็นเอของน้องไว้ ซึ่งเป็นการผ่าร่างแต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ ไม่ได้มีการผ่าอย่างละเอียดเท่าประเทศไทย และไม่ได้แจ้งผลการผ่าชันสูตรว่าเป็นอย่างไรบ้าง หรือตรวจชิ้นส่วนตรงไหนบ้าง และไม่มีเอกสารๆ ไม่มีการระบุชิ้นส่วนอวัยวะที่เก็บไว้ และไม่มีผลรายละเอียดใดๆ ให้ มีเพียงเอกสารใบมรณะที่ชี้แจงมาว่าเสียชีวิต ตอนนี้ทางครอบครัวกังวลเพียงเรื่องของสารพิษในร่างกาย จึงได้ยื่นขอทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยผ่านชันสูตรพลิกศพให้อย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ใช้แท้จริงต่อไป
นายสมศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า หากผลการผ่าพิสูจน์พบว่ามีการถูกกระทำหรือทำร้าย จะต้องนำผลไปเทียบเคียง เพื่อชี้แจงและ ประกอบกับผลทางประเทศจอร์เจีย เพื่อดำเนินการให้ทางประเทศจอร์เจียนำไปพิจารณาประกอบเพื่อดำเนินคดีเอาผิด แต่คงต้องหาคนไปดำเนินการให้น้องด้วย เพราะตนเองก็ไม่รู้จะดำเนินการอย่างไร
ส่วนเรื่องอาการป่วยของน้องทางครอบครัวไม่มีใครทราบเรื่องจริงๆ แต่หากว่าการเสียชีวิตถูกจากการกระทำคงต้องดำเนินการเอาผิดเพื่อให้ทางประเทศจอร์เจียเข้าตรวจสอบเรื่องคดีดังกล่าว ตอนนี้ทราบเพียงว่าทางประเทศจอร์เจียแจ้งว่าไม่มีร่องรอยบาดแผลการถูกทำร้ายใดๆ ต้องขอขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยกันจนทำให้น้องได้กลับบ้าน ส่วนเรื่องการประกอบพิธีทางทางศาสนายังต้องขอคุยกับทางครอบครัวก่อนว่าจะดำเนินการกันไว้กี่วัน ส่วนเรื่องศพของน้องต้องนำกลับในวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ส่วนตอนนี้ทางครอบครัวโดยเฉพาะย่าของน้อง ได้สั่งมาว่าให้คอยเรียกน้องกลับบ้านตลอดทาง และในส่วนกำลังใจตอนนี้ยังดีอยู่แต่ไม่ทราบว่าเมื่อเดินทางกลับไปถึงบ้านที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ถ้าย่าเห็นสภาพศพน้องจะเป็นยังไง ซึ่งตอนนี้มีญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดคอยช่วยดูแลอยู่
ส่วนในเรื่องทรัพย์สินของน้อง ทางประเทศจอร์เจียไม่พบทรัพย์สินใด มีเพียงพาสปอร์ตและเสื้อผ้าที่ให้มา ส่วนกล้องที่ถ่ายทำยังไม่ได้ส่งกลับมาพร้อมกับร่าง ซึ่งเขาแจ้งว่าทางเจ้าหน้าที่ที่ประเทศจอร์เจียเขาเก็บไว้เพื่อตรวจสอบเช่นกัน