พี่ชาย “ฮลุน” ส่งร่างน้องชันสูตร สงสัยปมสารพิษในร่างกาย หลังไม่มีร่องรอยตามตัว

MGR Online - พี่ชาย “ฮลุน โซ่โล” เผย จอร์เจียเก็บอวัยวะและดีเอ็นเอ (DNA) ไว้บางส่วน แต่สาเหตุการเสียชีวิตยังไม่ส่งมา ส่งร่างชันสูตรสถาบันนิติวิทย์ฯ ปมสารพิษในร่างกาย
วันนี้ (6 ส.ค.) ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จ.ปทุมธานี นายสมศักดิ์ บุตรศรี พี่ชายของนายบวรทัต เป็งสุข หรือ "ฮลุน โซโล่" เปิดเผยกรณีร่างของ "ฮลุน" ถูกส่งกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างการชันสูตรเพิ่มเติม ว่า จนถึงตอนนี้สิ่งครอบครัวยังคงสงสัย และกังวลคือเรื่องสารพิษในร่างกายของฮลุน ส่วนสาเหตุที่สงสัยเรื่องนี้ เพราะตำรวจจอร์เจียแจ้งเบื้องต้นว่า สภาพศพไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือบาดแผลจึงคิดว่าอยากให้เน้นตรวจเรื่องของสารพิษในร่างกาย อย่างไรก็ตาม แม้ร่างของฮลุน จะกลับมาถึงไทยแล้ว แต่ผลตรวจร่างกายจากประเทศจอร์เจีย ยังไม่ได้ส่งมา ซึ่งแพทย์นิติเวชที่ไทย ก็ต้องการที่จะนำผลมาเทียบกัน
สำหรับการชันสูตรร่างกายจากทางประเทศจอร์เจีย เป็นลักษณะของการเก็บอวัยวะ และ เก็บ DNA ของฮลุนไว้ แต่ไม่ได้แจ้งว่าเก็บอะไรไว้บ้าง ซึ่งจะแตกต่างการตรวจชันสูตรที่ประเทศไทย ที่จะมีการผ่าพิสูจน์ และตรวจละเอียดขึ้น หลังจากนี้หากผลการชันสูตรออกมา ระบุว่า เสียชีวิตผิดธรรมชาติ หรือ ถูกทำให้เสียชีวิต ก็จะมีการดำเนินการเรื่องคดีต่อ แต่หากเป็นการเสียชีวิตเพราะโรคประจำตัว ครอบครัวก็ยังไม่แน่ใจ จะมีการดำเนินต่อหรือไม่ เพราะบางครั้งฮลุนอาจจะป่วยโดยที่ไม่ได้บอกพี่น้องก็ได้
การส่งร่างฮลุนกลับมา ไม่ได้มีทรัพย์สินของฮลุนกลับมาด้วย มีเพียงพาสปอร์ต และใบมรณะที่ส่งมาพร้อมร่าง ส่วนทรัพย์สิน ทางสถานทูตฯ จะเป็นผู้ติดตามดำเนินการให้ โดยทางตำรวจจอร์เจียแจ้งเพียงว่า ที่ไม่ได้ส่งทรัพย์สินกลับมา เป็นกระบวนการตรวจสอบของทางจอร์เจีย
อย่างไรก็ตาม เรื่องของการรับร่างกลับบ้านเกิดนั้น น่าจะรับร่างในวันพรุ่งนี้ (7 ส.ค.) และกำหนดการพิธีทางศาสนาครอบครัวอยู่ระหว่างการดำเนินการ