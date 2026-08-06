"โทน บางแค" อ่วม! เจอ 3 ข้อหาหนัก- ปอศ.มั่นใจหลักฐานแน่นหนาเอาผิดได้แน่นอน

MGR Online - เผย " โทน บางแค" เจอ 3 ข้อหาหนัก ฉ้อโกง-ฉ้อโกงประชาชน - พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ตำรวจรวบรวมหลักฐานนานหลายเดือน มั่นใจแน่นหนาพอที่จะเอาผิดเซียนพระดังรายนี้ได้แน่นอน
วันนี้ (6 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีตำรวจ กก.4 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายโทนทอง สุขแก่น หรือ โทน บางแค เซียนพระชื่อดัง ผู้ต้องหาในคดี หลอกขายกล้อง ส่องพระ Zeiss Blue Marine ว่า สำหรับคดีดังกล่าว โทน บางแค เซียนพระชื่อดัง จะถูกดำเนินคดี 3 ข้อหา ประกอบด้วย ข้อหา "ฉ้อโกง,ฉ้อโกงประชาชนและ ทุจริตหรือหลอกลวง โดยการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ"
เนื่องจากปรากฎหลักฐานการกระทำผิดชัดเจนหลายประเด็น อาทิ การแอบอ้างบริษัทเลนส์ยักษ์ใหญ่เยอรมันจัดแคมเปญ 175 ปี เพื่อสร้างมูลค่ากล้องส่องพระ รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จจากเรื่องดังกล่าวตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อโฆษณาชักชวนผู้คนให้มาสั่งซื้อ ซึ่งจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ เจ้าหน้าที่ค่อนข้างมั่นใจว่าจะสามารถเอาผิดผู้ต้องหารายนี้ได้ เนื่องจากมีการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานมานานหลายเดือน