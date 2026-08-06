ปล่อยโฮกลางวงสื่อ! เจ้าแม่เสริมความงาม "เลอลักษณ์" โดนศาลสั่งจ่าย "ต้อม รัชนีกร" 7.7 ล้านบาท

ศาลสั่ง "เลอลักษณ์" จ่าย 7.7 ล้านให้ "ต้อม รัชนีกร" เจ้าของคลินิกดังร่ำไห้กลางวงสื่อ ตัดพ้อถ้าไม่รักกันก็อย่าทำร้ายกันเลย เผยธุรกิจเสียหายเป็นร้อยล้าน เตรียมยื่นอุทธรณ์สู้ต่อ
เมื่อเวลา 09.00 นวันนี้ 6 สิงหาคม 2569 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรีได้ออกนั่งบัลลังก์ อ่านคำพิพากษา กรณีดารา สาวชื่อดัง ต้อม รัชนีกร ได้ยืนฟ้องสถานเสริมความงาม "เลอลักษณ์" โดยเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาท และก่อนหน้านี้ได้มีการเลื่อนอ่านคำพิพากษามาแล้วครั้งหนึ่ง ต่อมาเมื่อถึงเวลาวันนี้ ศาลได้พิพากษาพิจารณาคดี แล้วมีคำสั่ง ให้สถานเสริมความงามเลอลักษณ์ ชดใช้เงินให้กับ ดาราสาวต้อมรัชนีกร เป็นเงินทั้งสิ้น 7,770,000 บาท
ต่อมาหลังจากศาลได้อ่านคำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อย ทำเอาเจ้าแม่สถานเสริมความงามชื่อดังเลอลักษณ์ ถึงกับร้องไห้หลั่งน้ำตา เสียใจ พร้อมทั้งเปิดเผยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่มารอทำข่าวกันจำนวนมากว่าตลอดเวลา ที่สถานเสริมความงามถูกดาราสาว ต้อม รัชนีกรยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย ตนเองรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะเราดูแลทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยความสะดวกให้กับดาราสาว ตอนมาทำครั้งแรก ต้อม รัชนีกร ก็พอใจ หลังมีปัญหาทางเราแก้ไขให้ ทางดาราสาวก็ยังมาดึงหน้าเป็นปกติ เราก็ดูแลให้เป็นอย่างดี การที่ดาราสาว ต้อม รัชนีกร ยื่นร้องต่อศาล เรียกค่าเสียหาย เป็นจำนวนเงิน กว่า 50 ล้านนั้น ทางพี่ปิ่นก็รู้สึกเสียใจ เพราะตั้งแต่ที่ถูกทางดาราสาวยื่นฟ้อง ทำให้เกิดความเสียหายกับสถานเสริมความงาม ของพี่ปิ่น มูลค่าความเสียหายเป็นร้อยล้านบาท จึงอยากจะฝากถามว่า ถ้าไม่รักกันแล้วก็อย่าทำร้ายกันเลย ที่พี่ปิ่นร้องไห้ ก็เพราะเสียใจ ว่าพี่ปิ่นก็ทำดีที่สุดแล้ว พี่ปิ่นยอมชดใช้ แล้วเคารพในคำพิพากษาของศาล จากนี้ไปก็จะได้ปรึกษากับทีมทนาย ดร.แก้ว ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน