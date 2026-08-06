ด่วน! "โทน บางแค" หนีกลางดึก หลังรู้ตัว ปอศ.เตรียมบุกรวบคดีหลอกขายกล้องส่องพระ

MGR Online - "โทน บางแค" เซียนพระดังหลบหนีกลางดึก หลังรู้ว่าตำรวจ ปอศ.เตรียมบุกจับคดี “ฉ้อโกงประชาชน” ปมผู้เสียหายแจ้งความหลอกขายกล้องส่องพระ "Zeiss Blue Marine" ในราคาสูงเกินจริง
วันนี้ (6 ส.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.จำนาญ จันทร์เทศ ผกก.4 บก.ปอศ. นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักเลขที่ 170/132 หมู่ 7 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ของนายโทนทอง สุขแก่น หรือ โทน บางแค เซียนพระชื่อดัง ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ฉ้อโกงประชาชน”เนื่องจากมีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจ บก.ปอศ.หลังถูกหลอกซื้อกล้องส่องพระ รุ่น Zeiss Blue Marine ที่นายโทน โฆษณาขายในราคาสูงเกินจริง
จากการตรวจค้นทั้ง 2 ที่ ไม่พบตัว นายโทน บางแคแต่อย่างใด เบื้องต้นทราบว่า ออกจากบ้านไปเมื่อตอน 23.00 น.เมื่อคืนวันที่ 5 ส.ค.ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวเพื่อจับกุมมาดำเนินคดี
สำหรับการตรวจค้นจับกุม นายโทนทอง ครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจาก ก่อนหน้าได้มีกลุ่มผู้เสียหายหลายรายเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับทางพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. หลังเชื่อว่าถูก นายโทนทอง หลอกขายกล้องส่องพระ รุ่น Zeiss Blue Marine โดยการกุเรื่องอ้างว่า เป็นกล้องรุ่นพิเศษ ที่ตัวเองได้รับเกียรติเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ร่วม Collab กับ บริษัทเลนส์ชื่อดังระดับโลกอย่าง Zeiss ประเทศเยอรมัน จัดทำโปรเจ็คระดับโลกดังกล่าวขึ้นมา เนื่องในโอกาสครบรอบ 175 ปี ของ Zeiss
ทั้งนี้นายโทน โฆษณาว่า กล้องรุ่นพิเศษดังกล่าวเป็นการผลิตแบบลิมิตเต็ดอิดิชั่น ที่จัดทำขึ้นมาเพียง 3,175 ชิ้น รวมถึงอวดอ้างคุณสมบัติของตัวเลนส์กล้องว่า มีความคมชัดและจับโฟกัสได้ไวกว่ากล้องส่องพระปกติทั่วไป เพื่อต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงเกินจริง สร้างกระแสให้เกิดความต้องการของผู้คน จนยอดสั่งซื้อพุ่งสูงเกือบ 20 ล้านบาท ในช่วงเวลาไม่กี่วันที่เปิดจอง แม้ตัวกล้องดังกล่าวจะมีราคาขายเริ่มต้นสูงถึงชิ้นละ 15,999 บาท ก็ตาม