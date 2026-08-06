สถาบันนิติวิทย์ฯ รับร่าง “ฮลุน โซโล่” เตรียมชันสูตรปมเสียชีวิต พร้อมประสานจอร์เจียขอข้อมูลเพิ่ม

MGR Online - สถาบันนิติวิทยาศาตร์ กระทรวงยุติธรรม ชี้แจงผ่าชันสูตรร่าง “ฮลุน โซโล่” ต้องตรวจวิเคราะห์ละเอียดรอบคอบ พร้อมประสานงานเพื่อรอข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากทางจอร์เจีย
ความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของ นายบวรทัต เป็งสุข หรือ “ฮลุน โซโล่” หลังร่างถูกส่งกลับจากประเทศจอร์เจียมายังประเทศไทย ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่ 6 ส.ค. 2569 เจ้าหน้าที่ได้นำร่างส่งถึง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อดำเนินการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
ก่อนหน้านี้ ร่างของฮลุน โซโล่ เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อเวลาประมาณ 05.00 น. ด้วยเที่ยวบิน TK58 ของสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายร่างออกจากเขตด่านตรวจสินค้าของสนามบิน โดยใช้รถตู้ โตโยต้า อัลพาร์ด มุ่งหน้าสู่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระทั่งเวลา 09.15 น. ร่างของฮลุน โซโล่ ได้เดินทางมาถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นที่เรียบร้อย โดยเบื้องต้นคาดว่ากระบวนการชันสูตรจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
ด้าน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ขอเอกสารชี้แจง โดยระบุว่า “ตามที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีกำหนดการทำการชับสูตรศพซ้ำ นายบวรทัต เป็งสุข หรือ "ฮลุน โซโล่" ในวันนี้ สถาบันฯ ขอเรียนว่า กระบวนการตรวจพิสูจน์จำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดรอบคอบ รวมถึงยังอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อรอข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากทางจอร์เจีย
ทั้งนี้ เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและเป็นไปตามขั้นตอน สถาบันฯ ขออนุญาตให้ข้อมูลและแจ้งความคืบหน้าผ่านทาง ช่องทางประชาสัมพันธ์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยสถาบันฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูล หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้เชี่ยวชาญและได้รับการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลจากญาติผู้เสียชีวิตแล้วเท่านั้น
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานมา ณ โอกาสนี้”