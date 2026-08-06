ปคม. บุกจับวิน จยย. เมืองกาญจน์ลวงเด็ก 14 ค้ากาม กินค่านายหน้าครั้งละ 500

MGR Online - ตำรวจ ปคม.บุกรวบ วิน จยย. เมืองกาญจน์ ลอบค้าประเวณีเด็กสาววัย 14 ปี บริการรับ- ส่งให้ลูกค้าตามโรงแรม สารภาพหักค่านายหน้าครั้งละ 500 บาท
วันนี้ ( 6 ส.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม.สั่งการ พ.ต.อ.อลงกต คชแก้ว ผกก.5 บก.ปคม. และ พ.ต.ต.หญิง พรรษาวดี คล้อยระยับ สว.กก.5 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม นายศักดิ์สิทธิ์ อายุ 50 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดอาญา ที่ 3007/2569 ลงวันที่ 25 พ.ค.69 ข้อหา “ค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็ก, เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีฯ , เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปเพื่อการอนาจารฯ , ช่วยเหลือ คุ้มครองรับประโยชน์จากการค้าประเวณีของผู้อื่น ฯ, โดยทุจริตรับไว้ จำหน่าย เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี, พรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี เพื่อหากำไร หรือเพื่อการอนาจาร, บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร ฯ” ได้บริเวณลานจอดรถโรงแรมแห่งหนึ่ง ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบเบาะแสว่า นายศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างในเมืองกาญจนบุรี แอบแฝงพาเด็กหญิงอายุ 14 ปี ไปค้าประเวณีตามโรงแรมต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยจากการสอบถามเด็กหญิงผู้เสียหาย ให้การว่า รู้จักกับผู้ต้องหาเพราะใช้บริการรถรับ-ส่งเป็นประจำ ต่อมาผู้ต้องหาได้ชักชวนให้ค้าประเวณี อ้างว่าได้ตอบแทนสูง และจะเป็นผู้หาลูกค้าพร้อมรับ-ส่งให้ โดยหักค่านายหน้าเป็นเงินสดครั้งละ 500 บาท
สอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหารับสารภาพว่า คอยหาลูกค้าให้เด็กจริงโดยอาศัยอาชีพขี่รถรับจ้างเป็นช่องทาง และจะหักค่านายหน้าไว้ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป