หนุ่มนครพนมข้ามถนนถูกรถตู้เฉี่ยวร่างกระเด็นก่อนถูกรถบัสทับร่างเสียชีวิต

เมื่อเวลา 21.00น. น.วันที่ 5 สิงหาคม 2569 ร.ต.อ.นัธธวัฒน์ องอาจ รองสารวัตรสอบสวน สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ได้รับแจ้งว่ามีรถชนคนเดินเท้าและมีผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย เหตุเกิดบริเวณถนนพหลโยธิน ขาเข้า ในช่องทางเลนซ้ายมุ่งหน้า กทม.ก่อนถึงฟิวเจอร์พาร์ครังสิต หลักกิโลเมตรที่ 32ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยแพทย์เวรจากโรงพยาบาลประชาธิปัตย์,เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ,เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลนครรังสิต,เจ้าหน้าที่อาสาหงสกุล21, เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
ที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิต เป็นชาย 1 ราย โดยสภาพศพคว่ำหน้า สวมเสื้อคอกลมแขนสั้น สีเขียว กางเกงยีนส์ มีแผลฉีกขาดช่วงขาซ้าย และท้อง จนไส้ทะลัก ใกล้ที่เกิดเหตุพบเศษชิ้นส่วนเศษกรัดกระจาย จากการตรวจสอบเอกสาร เป็นชายทราบชื่อคือ นายมนูญ ศรีสุนา อายุ 42ปี เดิมอยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 6 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ห่างจากจุดพบศพประมาณ200 เมตร พบรถตู้โดยสาร ทะเบียน 10-2089 ปทุมธานี และรถบัส ทะเบียน 30-1349 พระนครศรีอยุธยา โดยรถทั้ง2คันจอดอยู่ในจุดเกิดเหตุ
จากการสอบถาม นายมนู เงินสวาท อายุ 65 ปี ชาวอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี บอกว่าตนเป็นคนขับรถตู้คันที่เฉี่ยวคนเดินเท้าข้ามถนนมา บอกว่าจู่ๆชายคนดังกล่าววิ่งข้ามเกาะกลางถนนมา และถูกเฉี่ยวก่อนที่ผู้ตาย จะกระเด็นไป ก่อนถูกรถบัสทับร่างจนเสียชีวิต
ด้านนายเอกพันธ์ เดิมพันธ์ อายุ 31 ปี ชาวจังหวัดศรีสะเกษ และเป็นคนขับรถบัสคันที่ทับร่างผู้เสียชีวิต บอกว่า ตนเองขับมาตามปกติ หลังจากไปส่งพนักงาน และกำลังจะกลับเข้าอู่ ตนเห็นรถตู้จอดอยูด้านหน้า ตนจึงขับเบี่ยงมาทางด้านซ้าย จากนั้นก็ได้ยินเสียง เหมือนทับอะไรบางอย่าง จึงได้หยุดรถและลงมาดู้ ก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตนอนอยู่กลางถนนแล้ว จึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและประกันฯเพื่อมาตรวจสอบ
เบื้องต้น ร.ต.อ.นัธธวัฒน์ องอาจ รองสารวัตรสอบสวน สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ และร่วมชันสูตรพลิกศพ พร้อมกับแพทย์เวร จึงได้บันทึกภาพเก็บในจุดเกิดเหตุ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวคนขับรถทั้ง2คันไปสอบสวนที่โรงพัก เพื่อทำการสอบสวนถึงสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้ว ส่วนผู้เสียชีวิตได้มอบหมายให้เจ้าหน้าอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ้ง และได้เชิญคนขับรถตู้ พร้อมคนขับรถบัสรับ-ส่งพนักงาน ไปทำการสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพัก ส่วนผู้เสียชีวิตได้มอบให้ เจ้าหน้าและอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ้ง นำศพส่งไปผ่าชันสูตร ที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) เพื่อตรวจสอบการเสียชีวิตอีกครั้ง และจะได้ติดตามญาติเพื่อนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป