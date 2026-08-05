สภ.บางศรีเมือง ลุยตัดทำลายปืนของกลาง 21 กระบอก ปิดฉากอาวุธผิดกฎหมายหลังศาลสั่งริบ ไม่ให้หวนกลับสู่สังคม

วันนี้ (5 ส.ค.69) เวลา 15.00 น. ที่ สภ.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ภูมิสิษฐ์ ตั้งวิทย์เดชา ผกก.สภ.บางศรีเมือง พร้อมด้วย พ.ต.ท.อนุชิต อามาตย์สมบัติ รอง ผกก.ป.สภ.บางศรีเมือง, พ.ต.ท.สุรชัย โพธิ์พันธราช รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางศรีเมือง และ พ.ต.ท.วชิรนุสรณ์ คำแพง สว.(สอบสวน) สภ.บางศรีเมือง ร่วมเปิดปฏิบัติการทำลายอาวุธปืนของกลาง จำนวน 21 กระบอก ซึ่งเป็นของกลางในคดีอาญาระหว่างปี 2565-2568 ภายหลังศาลมีคำสั่งให้ริบของกลางทั้งหมด
พ.ต.ท.อนุชิต อามาตย์สมบัติ เปิดเผยว่า คดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนดังกล่าวได้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมจนเสร็จสิ้น และศาลมีคำสั่งริบอาวุธปืนของกลางจำนวน 21 กระบอก ประกอบด้วยอาวุธปืนไทยประดิษฐ์และอาวุธปืนขนาด 9 มม., .38, .32 และ .22
ก่อนดำเนินการทำลาย คณะกรรมการของ สภ.บางศรีเมือง ได้ร่วมกันตรวจสอบหมายเลขและรายละเอียดของอาวุธปืนทุกกระบอกให้ตรงกับบัญชีของกลางที่ศาลมีคำสั่งริบ จากนั้นจึงดำเนินการทำลายด้วยการใช้เครื่องมือตัดแยกชิ้นส่วน ก่อนนำเศษซากไปฝังกลบตามระเบียบที่กำหนด เพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้ก่อเหตุอีก
พ.ต.ท.อนุชิต ยังฝากเตือนไปถึงกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน และนักศึกษา ว่าอาวุธปืนเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน การครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ โดยจากการจับกุมในช่วงที่ผ่านมา พบว่าอาวุธปืนจำนวนมากมีการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือเข้าไปซื้อขาย เนื่องจากมีความผิดตามกฎหมายและอาจนำไปสู่เหตุรุนแรงได้ในอนาคต