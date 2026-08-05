ไม่ทิ้งลูกน้อง! 'พล.ต.อ.สำราญ' ยกเลิกภารกิจจีน นำทีมล่า 72 ชม. วิสามัญคนร้ายยิงตำรวจตากใบ

แม้จะได้รับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยให้เดินทางเยือนนครคุนหมิงระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 เพื่อศึกษาดูงานและกระชับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย
แต่ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. พร้อมคณะ นำโดย พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สนง.ผบ.ตร. จำเป็นต้องส่งตัวแทน คือ พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.191 ซึ่งตรงกับหน้างานที่ทางการจีนได้ประสานมาเพื่อยังคงต้องรักษาความสัมพันธ์อันดี ส่วนพล.ต.อ.สำราญ ปักหลักอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบัญชาการไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุยิงตำรวจ สภ.ตากใบ จนมีผู้เสียชีวิต
การตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนภาพของผู้บังคับบัญชาที่เลือกยืนอยู่เคียงข้างกำลังพลในช่วงเวลาวิกฤต มากกว่าปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ โดยเลือกทำหน้าที่เป็นกำลังหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่แนวหน้า เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ตำรวจที่กำลังเผชิญภารกิจเสี่ยงอันตราย
ตลอดกว่า 72 ชั่วโมง หลังเกิดเหตุเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ชุดสืบสวนและหน่วยความมั่นคงแกะรอยเส้นทางหลบหนีของคนร้ายอย่างต่อเนื่อง ไล่ติดตามทุกเบาะแส กระทั่งพบความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุในพื้นที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
วันที่ 5 สิงหาคม พล.ต.อ.สำราญ ลงพื้นที่อีกครั้งในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า ร่วมบัญชาการปฏิบัติการปิดล้อมพื้นที่เป้าหมายตั้งแต่เวลา 02.00 น. พร้อมกำลังตำรวจและหน่วยความมั่นคง
ระหว่างเข้าปฏิบัติการ คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ จึงเกิดการปะทะและนำไปสู่การวิสามัญผู้ก่อเหตุ 2 ราย คือ นายอับดุลมูคลีส อายุ 23 ปี และ นายสะหมาน อายุ 34 ปี ซึ่งทั้งคู่มีหมายจับติดตัว และมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเหตุยิงตำรวจ สภ.ตากใบ
เจ้าหน้าที่ยังสามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้ 2 กระบอก โดยหนึ่งในนั้นเป็นปืนราชการของตำรวจ สภ.ตากใบ ที่ถูกคนร้ายชิงไปในวันเกิดเหตุ ขณะที่กำลังพลทุกนายปลอดภัย
การยกเลิกภารกิจเยือนจีนครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง แต่เป็นภาพสะท้อนของการเลือกยืนอยู่แนวหน้าในช่วงเวลาที่กำลังพลต้องการผู้นำมากที่สุด ไม่ใช่เพียงสั่งการจากส่วนกลาง แต่ลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติการกับตำรวจทุกนาย จนสามารถคลี่คลายคดีสำคัญ ยึดอาวุธปืนของทางราชการกลับคืนมาได้ และนำผู้ก่อเหตุหลักเข้าสู่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายภายในเวลาเพียง 72 ชั่วโมง หลังเกิดเหตุ