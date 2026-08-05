ตำรวจปส.บุกทลาย “Dark Farm 888” ยึดทรัพย์ 95 ล้าน แฉใช้ฟาร์มสัตว์บังหน้าฟอกเงินค้ายา

บก.ปส.2 ทลายเครือข่ายยาเสพติด “Dark Farm 888” ยึดทรัพย์กว่า 95 ล้านบาท หลังใช้เงินค้ายาเนรมิตฟาร์มสัตว์-รีสอร์ตบังหน้า
ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ขยายผลจากคดียาบ้าที่จับกุมได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 และการจับกุมเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคม 2569 จนพบความเชื่อมโยงกับเครือข่าย “Dark Farm 888” ซึ่งใช้ฟาร์มสัตว์ในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นสถานที่รับ-จ่ายค่าจ้างขนยาเสพติด โดยมีผู้สั่งการหลบหนีอยู่ในประเทศลาว และให้ภรรยาดูแลฟาร์มรวมถึงทำธุรกรรมทางการเงินแทน
ล่าสุด วันนี้ (5 ส.ค.) พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. สั่งการให้ บก.ปส.2 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 80 นาย เปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายใน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ผลการตรวจค้นสามารถยึดทรัพย์สินที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด มูลค่ารวมกว่า 95 ล้านบาท ประกอบด้วย ฟาร์มสัตว์ มูลค่า 50 ล้านบาท รีสอร์ต 20 ล้านบาท บ้านพร้อมที่ดิน รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ไก่ชนกว่า 1,000 ตัว ควายสวยงาม 9 ตัว วัวพันธุ์ เงินสด และทองรูปพรรณ
จากการสืบสวนพบว่า เครือข่ายใช้ธุรกิจฟาร์มไก่ชน ฟาร์มควายสวยงาม และฟาร์มวัว เป็นธุรกิจบังหน้าเพื่อฟอกเงินจากการค้ายาเสพติด พร้อมใช้ภรรยาของผู้สั่งการเป็นผู้โอนเงินค่าจ้างให้ผู้ลำเลียงยา
พล.ต.ท.อาชยน ระบุว่า บช.ปส.เดินหน้าขยายผลถึงผู้สั่งการ นายทุน และผู้สนับสนุน พร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาตรการยึดทรัพย์และดำเนินคดีฟอกเงิน ตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายยาเสพติดอย่างเด็ดขาด.