ครูตำรวจจราจร ลุยปลูกฝังวินัยถนน เด็กเซนต์ฟรังฯ "หยุด มอง ยก ข้าม" สร้างสัญจรปลอดภัย

วันนี้ (5 ส.ค.) พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป รอง ผบก.น.1 นำทีมครูตำรวจจราจร สน.สามเสน โดยมี พ.ต.ท.ศุภฤกษ์ ตรีเจตน์ รอง ผกก.จร.สน.สามเสน พร้อมคณะวิทยากร ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจรแก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยตั้งแต่วัยเยาว์
ภายในกิจกรรม ครูตำรวจจราจรได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร เครื่องหมายและสัญญาณจราจร ตลอดจนแนวทางการใช้ถนนอย่างถูกต้อง พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติการข้ามถนนตามหลัก “หยุด มอง ยก ข้าม” ให้แก่นักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน
พ.ต.อ.กัมพล กล่าวว่า การสร้างวินัยจราจรต้องเริ่มตั้งแต่เด็กและเยาวชน เพราะเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่มีความปลอดภัย การให้ความรู้ควบคู่การฝึกปฏิบัติจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และส่งเสริมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใช้ถนนที่มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม อันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน.