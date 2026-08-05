โฆษก ตร.แจงละเอียด ปมผู้สมัครนายสิบไม่ผ่านตรวจร่างกาย ยืนยันพบความผิดปกติของปอด

โฆษก ตร. ชี้แจงกรณีผู้สมัครสอบนายสิบร้องผลการตรวจร่างกายคัดเลือกเข้ารับราชการตำรวจ ยืนยันพบความผิดปกติของปอด ยึดผลการตรวจ ณ วันที่กำหนด และดำเนินการตามระเบียบ ก.ตร. เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน
วันนี้ (5 ส.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยกรณีมีการร้องเรียนว่าผู้สมัครสอบเป็นนายสิบตำรวจถูกตัดสิทธิ์จากผลเอกซเรย์ปอด โดยยืนยันว่าการดำเนินการของโรงพยาบาลตำรวจเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดทุกประการ
ผู้สมัครรายดังกล่าว คือ นายวุฒิชัย (สงวนนามสกุล) เข้ารับการตรวจร่างกายเมื่อวันที่ 22 ก.พ.69 โดยผลเอกซเรย์ทรวงอกและการตรวจยืนยันด้วย ซีทีสแกนปอด พบความผิดปกติของปอด คณะแพทย์จึงมีมติให้ ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย เนื่องจากผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ ซึ่งเป็นไปตามกฎคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) และหลักเกณฑ์การตรวจร่างกายของโรงพยาบาลตำรวจที่ประกาศให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า
ภายหลัง นายวุฒิชัยได้ยื่นอุทธรณ์ พร้อมนำผลเอกซเรย์ปอดที่ระบุว่าปกติมาแสดง แต่ไม่ได้ยื่นผลซีทีสแกนปอด คณะแพทย์จึงพิจารณาข้อเท็จจริงอีกครั้งเมื่อวันที่ 8 พ.ค.69 ก่อนมีมติ ยืนยันผลเดิม คือไม่ผ่านการตรวจร่างกาย
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำรวจมีเป้าหมายเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยยึดผลการตรวจสุขภาพ ณ วันที่กำหนดตรวจเป็นหลัก เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันและความเป็นธรรมต่อผู้สมัครทุกคน พร้อมยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด