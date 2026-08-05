จับ 2 เรือประมงสงขลา ลอบติดเน็ตฯ Starlink เถื่อน! อ้างไม่รู้ผิด กม.

MGR Online - ตำรวจน้ำ-กสทช.จับ 2 เจ้าของเรือ ลอบติดตั้งอุปกรณ์ Starlink กลางทะเลสาบสงขลา เจ้าตัวอ้างไม่รู้ว่าผิดกฎหมาย
วันนี้ ( 5 ส.ค.) พล.ต.ต.เศรษฐสิริ นิพภยะ ผบก.รน.สั่งการ พ.ต.อ.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา ผกก.7 บก.รน. พ.ต.ท.ภูวเสฏฐ์ ชำนินา รอง ผกก.7 บก.รน. พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ร่วมจับกุม นายปนัยกร อายุ 43 ปี และนายฉา อายุ 67 ปี ได้บนเรือประมง 2 ลำ ขณะลอยลำอยู่ในทะเลสาบสงขลา พื้นที่ จ.สงขลา
จากการตรวจค้น นายปนัยกรถูกจับกุมพร้อมของกลาง ประกอบด้วย อุปกรณ์รับและกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม (Satellite Internet Router) ยี่ห้อ Starlink สีขาว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมสายเชื่อมต่อ และอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมระบบ Starlink รุ่น UTP-232 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมสายเชื่อมต่อ
ส่วน นายฉา ถูกจับกุมพร้อมของกลาง ได้แก่ ชุดสายอากาศรับสัญญาณ (Logarithmic Period Antenna) รุ่น TQx-689-3800-13 จำนวน 1 ชุด ชุดสายอากาศส่งสัญญาณ (Omni-directional Antenna) รุ่น YBT-700-2700 จำนวน 1 ชุด พร้อมสายเชื่อมต่อ และเครื่องขยายสัญญาณอีก 1 เครื่อง เบื้องต้นแจ้งข้อหา “กระทำการเกี่ยวข้องกับของหนีภาษี ของผิดกฎหมาย หรือของที่ยังไม่ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง และมี ใช้ นำเข้า นำออก หรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม รวมถึงตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต”
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.7 บก.รน. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ภาค 4 และสำนักงาน กสทช. เขต 41 ออกตรวจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและโทรคมนาคม บริเวณร่องน้ำทะเลสาบสงขลา ก่อนพบเรือทั้ง 2 ลำ ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตและผิดกฎหมาย
ผู้ต้องหาทั้งสองแสดงตัวเป็นเจ้าของและผู้ดูแลเรือ โดยยอมรับว่าเป็นผู้สั่งซื้อและติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink รวมถึงอุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรศัพท์ด้วยตนเอง แต่ให้การว่าไม่ทราบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งผิดกฎหมาย จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป