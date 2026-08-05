ระทึก เจ้าของจอดรถยนต์ไฟฟ้าหน้าบ้าน จู่ ๆ เกิดไฟไหม้ขณะเสียบสายชาร์จ

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 5 สิงหาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภชัยพฤกษ์ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ MG รุ่น MS 5 สีขาว หมายเลขทะเบียน 6 ขบ 2287 กทม.ที่จอดอยู่หน้าบ้านถูกเพลิงไหม้ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงพยายามใช้ถังเคมีฉีดดับเพลิง ท่ามกลางเสียงระเบิดดังก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากอบต.คลองข่อย อำเภอปากเกร็ดเร่งใช้น้ำฉีดระงับเหตุประมาณ 20 นาที จึงควบคุมเพลิงไว้ได้ ส่วนรถเสียหายเกือบทั้งคันยกเว้นบริเวณห้องเครื่อง ส่วนรถ อีก คันที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียง ยี่ห้อ Isuzu รุ่น Hi-Lander ที่จอดอยู่คู่กันได้รับความเสียหายบริเวณฝากระโปรงหน้า ประตู กันชน กระจกข้างฝั่งคนขับ เหตุเกิดภายในหมู่บ้านอริสราเพลส ต.คลองข่อย จ.นนทบุรี
จากการสอบถามนายเฉลิมศักดิ์ สุทธิ อายุ 42 ปี เจ้าของรถ เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุได้ขับรถคันดังกล่าวออกไปชาร์ตแบตเตอรี่ ก่อนนำมาจอดในจุดเกิดเหตุบริเวณหน้าบ้านของตนเอง จากนั้นไปวิ่งออกกำลังกายไม่ถึง 1 ชั่วโมง กลับมาพบควันลอยออกจากใต้ท้องรถ จึงก้มหาจุดเกิดเพลิงไหม้ได้ไม่ถึง 50 วินาที จากนั้นได้เกิดระเบิดและเพลิงลุกไหม้รถอย่างรวดเร็ว
ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่ทราบ แต่รถคันนี้เป็นรถมือหนึ่ง ซื้อมาขับใช้งานได้เกือบ 2 ปีแล้ว ส่วนใหญ่ขับออกไปชาร์ตแบตเตอรี่ข้างนอก ไม่เคยชาร์ตที่บ้าน และตั้งแต่ใช้งานรถคันนี้มาไม่มีอะไรผิดสังเกต อยากให้ทางบริษัทรถร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายด้วย
นางศิริรัตน์ พรจรัสมณี อายุ 54 ปี อาชีพรับราชการ เจ้าของรถ (***เบลอหน้า) กล่าวว่า ตนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้มาเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2568 ส่วนระบบชาร์จไฟเป็นของบริษัทฯรถยนต์ที่เข้ามาติดตั้งให้ โดยตนเองมีหน้าที่เตรียมในเรื่องของขนาดหม้อแปลงที่เหมาะสมกับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ปกติตนกังวลเรื่องไฟไหม้อยู่แล้ว แต่คิดว่าใช้ช่างเฉพาะทางมาตลอด รวมถึงสามีทำงานอยู่การไฟฟ้าด้วย ตัวรถยนต์มีระบบการแจ้งเตือนต่างๆผ่านแอปฯ ส่วนวันนี้ก่อนเกิดเหตุตนมีธุระจึงออกจากบ้านไปเมื่อเวลา 10.30 น. และชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ทิ้งไว้ เพราะเหลือแค่ 30% ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดปัญหาอะไร และยังไม่รู้สาเหตุว่าทำไมถึงเกิดไฟไหม้ โชคดีที่รถมีประกัน
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน อยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเร่งหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป