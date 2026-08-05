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ก.ล.ต.ยื่นหลักฐานให้ ปอศ.เพิ่ม! ปมแจ้งจับอดีต 2 บิ๊ก 'Bitkub' ซุกแฮ็ก 1.7 พันล้าน เผย "ท็อป จิรายุส" รอดคดี!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



MGR Online - ก.ล.ต.หอบหลักฐานเพิ่มเติมให้ตำรวจ ปอศ. เอาผิด อดีต 2 ผู้บริหาร Bitkub ปกปิดข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า 16 สกุล มูลค่ากว่า 1.7 พันล้านบาท ถูกโจรกรรมเมื่อปี 64 เผย "ท็อป จิรายุส" รอดคดี

​วันนี้ (5 ส.ค.) ที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เดินทางเข้าพบ พ.ต.อ.วิญญู แจ่มใส ผกก.3 บก.ปอศ. และ พ.ต.ท.วรัท เสริมสุจริต สารวัตรสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. เพื่อให้ปากคำและนำพยานหลักฐานเพิ่มเติมมามอบให้กรณีที่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) และอดีตกรรมการบริษัทก่อนหน้านี้

โดยเจ้าหน้าที่รายหนึ่งได้ให้ข้อมูลว่า
มีการตรวจสอบพบว่า ในช่วงเดือน พ.ค.2564 Bitkub ถูกโจรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งส่งผลให้สินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าจำนวน 16 สกุล มูลค่าประมาณ 1,700 ล้านบาท ถูกโอนออกจากศูนย์ซื้อขาย

​ต่อมา ก.ล.ต. ตรวจสอบพบว่า ในช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ทาง Bitkub ไม่ได้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ถูกโจรกรรมดังกล่าวลงในแบบรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรายวัน (แบบรายงาน ดจ.1) ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยยอดทรัพย์สินไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 76 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เรื่องการลงข้อความเท็จในเอกสาร

ในขณะเกิดเหตุ นายสกลกรย์ สระกวี และ นายทวีทรัพย์ ราวรรณ์ เป็นกรรมการของ Bitkub ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการนำส่งแบบรายงาน ดจ.1 บุคคลทั้งสองจึงต้องรับผิดเช่นเดียวกับทางบริษัท ตามมาตรา 94 ประกอบมาตรา 76 แห่ง พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ
​นอกจากนี้ ทั้งสองคนยังได้ลงข้อความเท็จในแบบรายงาน ดจ.1 ซึ่งเป็นเอกสารของบริษัท เพื่อลวง ก.ล.ต. ให้หลงเชื่อว่าทรัพย์สินของลูกค้ายังถูกเก็บรักษาไว้ตามปกติและไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น เข้าข่ายเป็นการลงข้อความเท็จในเอกสารของนิติบุคคลเพื่อลวงบุคคลใด ๆ อันเป็นความผิดตามมาตรา 88(2) แห่ง พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ซึ่งมีระวางโทษตามมาตรา 88 วรรคท้าย

นอกจากนี้ ทั้งสองคนยังได้ลงข้อความเท็จในแบบรายงาน ดจ.1 ซึ่งเป็นเอกสารของบริษัท เพื่อลวง ก.ล.ต. ให้หลงเชื่อว่าทรัพย์สินของลูกค้ายังถูกเก็บรักษาไว้ตามปกติและไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น เข้าข่ายเป็นการลงข้อความเท็จในเอกสารของนิติบุคคลเพื่อลวงบุคคลใด ๆ อันเป็นความผิดตามมาตรา 88(2) แห่ง พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ซึ่งมีระวางโทษตามมาตรา 88 วรรคท้าย

เหตุนี้ทำให้ ก.ล.ต. จึงได้กล่าวโทษผู้กระทำความผิดรวม 3 ราย ประกอบด้วย บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด, นายสกลกรย์ สระกวี และนายทวีทรัพย์ ราวรรณ์ (ปัจจุบันทั้งสองเป็นอดีตกรรมการของ Bitkub) โดยไม่มีชื่อของ ท็อป จิรายุส หรือ นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้นำสูงสุดของกลุ่มบิทคับ แต่อย่างใด