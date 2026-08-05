รวบเครือข่ายฯ "บีบาท" ฟอกเงินข้ามชาติ พบเงินหมุนเวียน 400 ล้าน

MGR Online - ตำรวจ ปอศ.ตามรวบเครือข่ายแก๊งลวงกู้เงินแอปฯ "บีบาท" รับฟอกเงินให้อาชญากรรมข้ามชาติ พบเงินหมุนเวียนกว่า 400 ล้านบาท
วันนี้ ( 5 ส.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. ร่วมสั่งการ พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.5 บก.ปอศ. และ พ.ต.ต.พิชญากร แตงรอด สว.กก.5 บก.ปอศ. พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.หลักสอง นำกำลังจับกุม นายสุรชัย (สงวนนามสกุล) ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1695/2565 ลงวันที่ 19 ส.ค.65 ข้อหา “ร่วมกันประกอบสินเชื่อรายย่อยส่วนบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงการคลังโดยไม่ได้รับอนุญาต ,ร่วมกันปลอมและร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอม, ร่วมกันกระทำการอั้งยี่หรือซ่องโจร,ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนฯ” และหมายจับศาลอาญา ข้อหา“ร่วมกันฟอกเงิน” นอกจากนี้ยังมีหมายจับลักษณะเดียวกันอีก 3 หมายจับ โดยจับกุมได้บริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากเมื่อช่วงกลางปี 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และประชาชนผู้เสียหาย 4 ราย ได้เข้าแจ้งความกับ บก.ปอศ. ว่าถูกมิจฉาชีพเปิดแอปพลิเคชัน "บีบาท (BeeBaht)" และ "DD Cash" โฆษณาผ่านเฟซบุ๊กอ้างว่าเป็นบริการสินเชื่อส่วนบุคคล ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังอย่างถูกต้อง แต่เมื่อมีเหยื่อสนใจกู้เงิน กลุ่มคนร้ายจะหลอกให้โอน "ค่าธรรมเนียมเอกสาร" ร้อยละ 10 ของยอดกู้ และหาเหตุผลหลอกให้โอนเงินเพิ่มเรื่อยๆ โดยที่เหยื่อไม่เคยได้รับเงินกู้จริง
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเอกสารดังกล่าวเป็นของปลอม โดยแผนประทุษกรรมของคนร้ายกลุ่มนี้จะมีการจ้างบริษัทรับส่งข้อความ ส่งลิงค์ในการเข้าแอปพลิเคชันที่มีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ที่ประเทศกัมพูชา
จากการสืบสวนพบว่าภายในระยะเวลา 1
เดือน กลุ่มคนร้ายใช้บัญชีกว่า 23 บัญชี มียอดเงินหมุนเวียนกว่า 400 ล้านบาท โดยมีการยักย้ายถ่ายเทเงินเป็นทอด ๆ และจะแปรเปลี่ยนเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค, รถไถนา, ทองคำแท่ง โดยซื้อจากประเทศไทย ก่อนจะนำส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา
ต่อมาพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการไว้ทั้งหมด 16 ราย สามารถจับกุมได้แล้ว 15 ราย ยังคงเหลือ นายสุรชัย เพียงรายเดียว ที่ได้หลบหนีการจับกุมเรื่อยมา จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้ในที่สุด
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ โดยอ้างว่าได้หลบหนีไปอยู่เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา โดยเพิ่งจะข้ามกลับประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดังกล่าว จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป