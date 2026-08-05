ตร.ไซเบอร์ตั้งทีมเร่งคลี่ปมข้อมูลส่วนบุคคล "นายกฯ-รมต.-บิ๊กมท." รั่ว พบหลุดจากขนส่งฯ-กรมการปกครอง

ผบช.สอท.เผยตั้งทีมเร่งสืบสวนปมข้อมูลส่วนบุคคล "นายกฯ-รมต.-บิ๊กมท." รั่ว หลังพบต้นทางเชื่อมโยงระบบกรมการขนส่งทางบก-กรมการปกครอง เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องสอบหาสาเหตุ ติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้ (5 ส.ค.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) หรือ ตำรวจไซเบอร์เปิดเผยถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของแกนนำรัฐบาลถูกเผยแพร่บนโลกอินเทอร์เน็ต ว่า เมื่อวานนี้ (4 ส.ค.) นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้มอบหมายให้ผู้แทนเดินทางมาร้องทุกข์กล่าวโทษ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรว กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ดำเนินการสืบสวนติดตามหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยเบื้องต้นได้สั่งการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลคดีนี้โดยเฉพาะ พร้อมมอบหมายให้ พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. รับหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดสืบสวน ทั้งนี้ จากการตรวจสอบและประสานข้อมูลในเบื้องต้นพบว่าข้อมูลที่รั่วไหลออกไปนั้นมีต้นทางมาจากระบบของกรมการขนส่งทางบกและกรมการปกครอง ซึ่งหลังจากนี้ทางคณะทำงานจะทำการเรียกเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของทั้งสองหน่วยงาน เข้ามาสอบปากคำอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบที่มาที่ไป และร่องรอยการเข้าถึงระบบ เพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของการรั่วไหลในครั้งนี้ต่อไป