วิสามัญ 2 ผู้ต้องหายิงตำรวจตากใบ! “พล.ต.อ.สำราญ” นำทีมปิดล้อม เร่งล่าอีก 1 ราย

“พล.ต.อ.สำราญ - พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ - พล.ต.ท.นพศิลป์” นำทีมปิดล้อม วิสามัญ 2 ผู้ต้องหาคดียิงตำรวจ สภ.ตากใบ เสียชีวิต เร่งล่าตัวอีก 1 ราย
จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามจับกุมกลุ่มคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ จนเป็นเหตุให้ตำรวจ สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส เสียชีวิต 2 นาย และได้รับบาดเจ็บอีก 4 นาย เหตุเกิดภายในสวนปาล์มน้ำมัน หมู่ 6 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา
ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 นำกำลังเจ้าหน้าที่ บก.สส.ภ.9 พล.ต.ต.ชุมพล ศักดิ์สุรีย์มงคล พร้อมกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ชุดปฏิบัติการพิเศษ ตชด.44 และกำลังทหารพราน กรมทหารพรานที่ 11 เข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
ระหว่างปฏิบัติการ ผู้ต้องหาภายในบ้านใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดการปะทะกัน ก่อนเจ้าหน้าที่วิสามัญผู้ต้องหาเสียชีวิต 2 ราย เบื้องต้นคาดว่าเป็น นายสะหมาน มะลี และนายอับดุลมูคลิส ปูเต๊ะ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบและยืนยันอัตลักษณ์อย่างเป็นทางการ ส่วนผู้ต้องหาอีก 1 ราย ยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกุม
เจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนว่า ผู้ใดให้ที่พักพิง ซ่อนเร้น หรือให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาที่หลบหนีจะมีความผิดตามกฎหมาย และจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด