รวบกรรมการบริษัททิพย์ ออกใบกำกับภาษีปลอม ทำรัฐเสียหาย 129 ล้าน

MGR Online - ตำรวจ ปอศ. รวบกรรมการบริษัททิพย์ ออกใบกำกับภาษีปลอม ทำรัฐเสียหายกว่า 129 ล้าน เจ้าตัวอ้างถูกนำชื่อไปจดตั้งบริษัท
วันนี้ ( 5 ส.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ.สั่งการ พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก. 2 บก.ปอศ. พ.ต.ท.นพคุณ ทัศนมาลัย สว.กก.2 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นางบวรลักษณ์ อายุ 57 ปี ตามหมายจับศาลภาษีอากรกลาง ที่ 136/2569 ลงวันที่ 10 ก.ค.69 ข้อหา “ร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ ฯ” ได้บริเวณหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
สืบเนื่องจากกรมสรรพากรพบความผิดปกติของ บริษัท ไทยเจริญ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ รวมถึงวัสดุก่อสร้าง ทั้งในลักษณะค้าปลีกและค้าส่งซึ่งมีชื่อผู้ต้องหาเป็นกรรมการ
จากการตรวจสอบพบว่า บริษัทดังกล่าวได้ออกใบกำกับภาษีปลอมมากถึง 535 ฉบับ โดยไม่มีการซื้อขายสินค้าหรือให้บริการจริง เพื่อให้ผู้ประกอบการรายอื่นนำไปใช้ลดหย่อนภาษี สร้างความเสียหายต่อระบบภาษีของรัฐรวมอากร เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม เป็นเงินสูงถึง 129,991,984 บาท
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ โดยอ้างว่าเมื่อปี 2558 เคยทำงานเป็นแม่บ้านได้ค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท และถูกนายจ้างขอเอกสาร บัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อ อ้างว่าใช้สำหรับโอนเงินเดือน คาดว่าถูกนำชื่อไปใช้จดทะเบียนบริษัทโดยไม่รู้เรื่อง เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป