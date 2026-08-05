รวบ "เจ๊เจีย" อาชญากรข้ามชาติชาวจีน หนีคดีปลอมใบแจ้งหนี้ เสียหาย 200 ล้าน

สืบ ตม.1 สนองย้ำนโยบาย “ไม่ให้อยู่” ไล่ล่า “เจ้เจีย” อาชญากรต่างชาติไม่พึงประสงค์ ตามนโยบายสตม. ทั่วกรุง ต่อเนื่องพื้นที่ปทุมธานี พบเป็นบุคคลตามหมายจับประเทศจีน ปลอมแปลงเอกสารใบแจ้งหนี้ ความเสียหายกว่า 200 ล้านบาท
วันนี้ (5 ส.ค.) พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผบก.ตม.1 จึงสั่งการให้ พ.ต.อ.กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติศิริ รอง ผบก.ตม.1 และ พ.ต.อ.พลสิทธิ์ สุทธิอาจ ผกก.สืบสวน บก.ตม.1 เปิดปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรต่างชาติที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งได้รับการประสานรายชื่อจากสถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย และผ่านกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่เป็นระยะ ๆ
ภายหลังเปิดปฏิบัติการ “ไม่ให้อยู่” อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่รับผิดชอบงานสืบสวนลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวและไล่ล่าจับกุมตัว จนกระทั่งวันที่ 4 ส.ค.69 เจ้าหน้าที่ กก.สส.บก.ตม.1 ได้ทำการควบคุมตัว Mrs.NAJIA (นามสมมติ) อายุ 47 ปี สัญชาติจีน เป็นบุคคลตามหมายจับต่างประเทศจีน ในข้อหา “ปลอมแปลงใบแจ้งหนี้” โดยใช้บริษัทเอกชน ซื้อใบแจ้งหนี้ จากบริษัทต่างๆ โดยไม่มีการทำธุรกรรมเกิดขึ้นจริง เพื่อนำไปฉ้อโกงภาษีมูลค่ากว่า 35 ล้านหยวน หรือ 200 ล้านบาท ในนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน จากนั้นได้หลบหนีมากบดานอยู่ในประเทศไทย โดยมีพฤติการณ์การหลบหนี คือ คอยเปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนการแต่งกาย เปลี่ยนทรงผม และเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆ
เมื่อชุดสืบสวนได้ติดตามจับกุมพบว่า Mrs.NAJIA (นามสมมติ) ได้ทำตัวคลุกคลีอยู่กับวงการสวนทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรี ทำทีคอยเดินทางไปมาระหว่างจันทบุรีกับกรุงเทพมหานคร เพื่อติดต่อธุรกิจนำทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีเข้ามาขายในกรุงเทพมหานคร ไม่อยู่เป็นหลักแหล่ง และยังเช่าบ้านไว้หลายหลัง ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี เพื่อเปลี่ยนที่พักอาศัยไปเรื่อยๆ ทั้งบ้านเพื่อน บ้านเช่า และห้องเช่า เพื่อให้เสมือนเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับผักผลไม้ธรรมดาคนหนึ่งจริงๆ และเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
จากการที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง จึงพบว่านางเจียฉัดฯ มีการเปลี่ยนทรงผม เปลี่ยนพาหนะ และเปลี่ยนการแต่งกายไปเรื่อยๆ ทุกวัน รวมเปลี่ยนที่พักไป 4 ที่ เปลี่ยนยานพาหนะ ไป 5 คัน ทำให้การติดตามจับกุมเป็นไปอย่างยากลำบาก แต่แล้วนางเจียฉัดฯ ก็ได้มาจนมุมต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยการติดต่อขอดีลธุรกิจทุเรียนกัน ด้วยความที่ฝ่ายผู้ต้องหาก็อยากเล่นบทนักธุรกิจสุดแนบเนียน สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน บก.ตม.1 เข้าควบคุมตัวได้บริเวณที่พักข้าง ตลาดไท ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ปิดฉากผู้ต้องหานักฉ้อโกง 200 ล้านบาทตัวฉกาจ นำตัวส่ง กก.3 บก.สส.สตม. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.สตม. กล่าวว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมที่จะกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติ เดินหน้าปกป้องความมั่นคง และความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง มิยอมให้ประเทศไทยเป็นที่หลบซ่อนของอาชญากรข้ามชาติ ไม่ว่าจะรูปแบบใด ๆ ก็ตาม