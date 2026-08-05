ยิงหนุ่มขับรถกระบะส่งของ ดับกลางซอยเพชรเกษม 77

หนุ่มขับกระบะส่งของถูกยิงกลางซอย เพชรเกษม 77 กระสุนเจาะแก้มขวาฝังในเสียชีวิต ตำรวจเร่งตรวจกล้องวงจรปิด ล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
เมื่อเวลา 21.05 น. วันที่ 4 ส.ค. พ.ต.ท.วชิรวิชญ์ วิสุทธิ์เสรีพันธุ์ สว.(สอบสวน) ส.น.หนองแขม รับแจ้งเหตุ ยิงกันมีผู้เสียชีวิต ภายใน ซอย เพชรเกษม 77 แยก 3-2 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. จึงประสาน รถกู้ชีพโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน(พฐ)และอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
ที่เกิดเหตุ พบ รถกระบะ 2 ประตู ตู้ทึบ ยี่ห้อ เซฟโรเลต สีดำ ทะเบียน 3 ฒอ 547 กรุงเทพ จอดอยู่ชิดขอบทางด้านซ้าย โดยกระจกรถทั้งสองฝั่งลดลงครึ่งหนึ่ง ใกล้รถ พบปลอกกระสุน ขนาด9 มม. 1 ปลอกตกอยู่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรถ พบผู้บาดเจ็บ เป็นชาย1 ราย อยู่ฝั่งคนขับ ถูกยิงที่แก้มขวา หัวกระสุนฝังใน นั่งหายใจโรยริน เจ้าหน้าที่ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น รีบนำส่ง โรงพยาบาลวิชัยเวชหนองแขม ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทราบชื่อนายทศพล นวนิตย์วรานนท์ อายุ 32 ปี
สอบถาม นายเอ (นามสมมุติ)เป็นญาติผู้เสียชีวิต พักอาศัยอยู่ที่เดียวกันในซอยเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุตนอยู่ในบ้านพัก แฟนสาวของผู้เสียชีวิตได้โทรศัพท์มาหา แล้วแจ้งว่า เห็นรถนายทศพลจอดอยู่กลางซอยในลักษณะผิดสังเกต ให้ตนช่วยออกมาดู ตนขี่จยย.ออกมาดูพบว่า กระจกฝั่งคนขับลดลงครึ่งหนึ่ง ส่วนนาย ทศพลนั่งก้มหน้าอยู่ในรถ โดยมีแผลที่แก้มฝั่งขวา มีเลือดไหลออกมาจำนวนมากตนรีบโทรแจ้งตำรวจทันที
เบื้องต้น ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป