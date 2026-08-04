ปมรักสามเส้า เพื่อนรักหักเหลี่ยม แทงหนุ่มวัย 34 ดับคาประตูบ้าน ก่อนเผ่นหนี

วันนี้(4 ส.ค.69) เวลา 18.20 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนนทบุรี ได้รับแจ้งเหตุชายถูกแทงเสียชีวิตภายในบ้านพักเลขที่ 80 ซอยเรวดี 49 แยก 2 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ทำการ CPR นานกว่า 30 นาที แต่ไม่เป็นผล จึงประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สภ.เมืองนนทบุรี เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู และแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
จุดเกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ปลูกติดกัน 2 หลังโดยมีนายไนน์ อายุ 31 ปี เป็นเจ้าของบ้านทั้งสองหลัง ภายในบริเวณประตูรั้วหน้าบ้านพบศพ นายอดิศักดิ์ หรือแชมป์ เริงทรัพย์ อายุ 34 ปี ชาวจังหวัดนนทบุรี นอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพมีบาดแผลถูกแทงบริเวณไหปลาร้าด้านซ้าย ความยาวประมาณ 1 นิ้ว ใกล้กันพบอาวุธมีดทำครัวเปื้อนคราบเลือดตกอยู่ เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือ นายสุรสาร หรือ สแตมป์ หวังสมนึก ได้หลบหนีหลังก่อเหตุ
จากการสอบถาม นายไนน์ อายุ 31 ปี เจ้าของบ้านและเพื่อนของผู้เสียชีวิต ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุ ให้การว่า เหตุการณ์เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็น โดยนายแชมป์ ผู้เสียชีวิต และนายแสตมป์ ผู้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นเพื่อนกัน ได้มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเรื่องผู้หญิง เนื่องจากนายแสตมป์แอบไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาของนายแชมป์
ระหว่างเกิดเหตุ นายแสตมป์ได้เดินเข้ามาภายในบ้าน ก่อนจะชกต่อยกับนายแชมป์ จากนั้นได้หยิบมีดทำครัวขึ้นมาแทงนายแชมป์จนล้มลง ตนพยายามเข้าไปห้ามปราม แต่หลังเกิดเหตุ นายแสตมป์ได้วิ่งหลบหนีออกจากบ้านไป
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบและไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบ พร้อมตรวจยึดอาวุธมีดทำครัว 1 ด้ามไว้เป็นของกลาง และจะเชิญพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เข้าสอบปากคำอย่างละเอียด เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลมาว่าผู้เสียชีวิต นายอดิศักดิ์ หรือแชมป์ พึ่งออกจากเรือนจำคดียาเสพติดกับลักทรัพย์ของราชการ มาได้เพียง 4 วัน