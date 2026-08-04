xs
xsm
sm
md
lg

MRT แจงเหตุ Power Bank ลุกไหม้บนขบวน ยืนยันเปิดให้บริการตามปกติ ขบวนรถไม่เสียหาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



เกิดเหตุ Power Bank ของผู้โดยสารเกิดความร้อนและลุกไหม้ภายในกระเป๋าสัมภาระ บนขบวนรถไฟฟ้า MRT จนท.เข้าควบคุมเหตุและอพยพผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัย เบื้องต้นไม่พบความเสียหายต่อขบวนรถ ยังเปิดให้บริการตามปกติ

วันนี้ (4 ส.ค.) เพจเฟซบุ๊ก BEM Bangkok Expressway and Metro โพสต์กรณีเกิดเหตุแบตเตอรี่สำรองลุกไหม้ภายในขบวนรถไฟฟ้า MRT สถานีอิสรภาพ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์และอพยพผู้โดยสารออกจากขบวนทันที จากการตรวจสอบพบว่า Power Bank ของผู้โดยสารเกิดความร้อนและลุกไหม้ภายในกระเป๋าสัมภาระ

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบความเสียหายต่อขบวนรถไฟ และรถไฟฟ้า MRT ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ MRT ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอยืนยันว่าความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา