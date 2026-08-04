แกะรอย 5 เดือน! สืบนครบาล 1 รวบ 4 ผู้ต้องหา ยึดไอซ์ 8 ลัง ส่งผ่านขนส่งเอกชน โยงเครือข่ายซุกไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกส่งต่างประเทศ

สืบนครบาล 1 ขยายผลเครือข่ายยาเสพติด รวบ 4 ผู้ต้องหา ยึดไอซ์ 8 ลัง หลังสะกดรอยนานกว่า 5 เดือน โดยเครือข่ายซุกไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกส่งต่างประเทศ
กองกำกับการสืบสวนนครบาล 1 (กก.สส.บก.น.1) ขยายผลจากคดียาบ้าเกือบ 4.3 ล้านเม็ด ที่จับกุมได้เมื่อเดือนมีนาคม 2569 ก่อนแกะรอยเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดต่อเนื่องนานกว่า 5 เดือน จนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหากำลังใช้บริษัทขนส่งเอกชนลำเลียงยาเสพติดจาก จ.สกลนคร เข้ากรุงเทพฯ โดยมีรถนำและรถลำเลียงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่
ล่าสุด วันนี้ (4 ส.ค.) ชุดสืบสวนวางกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย ประกอบด้วย 1.นายวรชัย (กล) อายุ 30 ปี ทำหน้าที่ คนขับรถยนต์กระบะ 2.นาย ธนากร (วาย) อายุ 26 ปี โดยสารมากับรถกระบะ 3.นาย วสันต์ (แชมป์) อายุ 27 ปี ที่หน้าที่ ขับรถยนต์เก๋ง (รถนำ) แบะ 4.น.ส.วาสนา (แนน) อายุ 25 ปี โดยสารในรถเก๋ง (รถนำ)
โดยเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจค้น พื้นที่ต้องสงสัยเป็นบริษัทขนส่งภายในชุมชนแห่งหนึ่ง เขตปทุมวัน พร้อมติดตามจับกุมผู้ต้องหา 4 คน ทั้งนี้ การจับกุมดังกล่าว เป็นการขยายผลจับกุมกลุ่มเครือข่าย ที่ลักลอบขนส่งยาไอซ์ซุกซ่อนในกระปุกมะขามเปียกส่งต่างประเทศ
พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดประเภทไอซ์บรรจุ 8 ลัง ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบน้ำหนัก รถยนต์กระบะ 1 คัน และรถเก๋ง 1 คัน ก่อนควบคุมตัวทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน บช.ปส. ดำเนินคดีและขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการต่อไป
พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ระบุว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการขยายผลอย่างต่อเนื่องของชุดสืบสวน สามารถสกัดยาเสพติดล็อตใหญ่ไม่ให้เข้าสู่พื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบพฤติกรรมหรือพัสดุต้องสงสัย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าตรวจสอบทันที