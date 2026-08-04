ผบ.ตร.สั่งสอบปม “ไอ้ป๋อง” เป็น “นิ้ว” ตำรวจ เช็กย้อนหลัง สภ.ห้วยใหญ่ หากพบผิดฟันเด็ดขาด

ผบ.ตร. ยันเร่งขยายผลคดี“ไอ้ป๋อง” ฆาตกร 5 ศพ ตรวจสอบปมโยงเป็น “นิ้ว” ตำรวจ สั่งเช็กย้อนหลัง สภ.ห้วยใหญ่ หากพบผิดดำเนินการเด็ดขาด
วันนี้ (4 ส.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวถึงคดี “ไอ้ป๋อง” ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม 5 ศพ ว่า ตำรวจดำเนินการสืบสวนอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ติดตามคดีจนขยายผลเชื่อมโยงไปยังผู้เสียชีวิตรายอื่น พร้อมยืนยันว่า เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการดำเนินคดีต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย
ผบ.ตร. เปิดเผยว่า ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนและนำไปสู่การพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ศพ ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้รอง ผบ.ตร. ตำรวจภูธรภาค 2 และตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เร่งขยายผลว่ามีผู้เสียหาย หรือคดีอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่
กรณีมีข้อมูลอ้างว่า นายป๋อง เคยเป็น “สาย” หรือนิ้ว ของตำรวจนั้น ผบ.ตร. ระบุว่า ได้สั่งตรวจสอบทันที โดยให้ตรวจสอบย้อนหลังการปฏิบัติงานของ สภ.ห้วยใหญ่ ช่วงปี 2556-2559 เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง หากพบว่า มีตำรวจเกี่ยวข้องหรือใช้บุคคลดังกล่าวในการกระทำผิด จะดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด แม้ผู้ที่เกี่ยวข้องจะเกษียณราชการแล้วก็ตาม
ส่วนกระแสข่าวการลบประวัติอาชญากรรมเพื่อแลกผลประโยชน์ ผบ.ตร. ยืนยันว่า ไม่สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลใดเพียงลำพัง เนื่องจากข้อมูลอยู่ในระบบกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การลบข้อมูลต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายเท่านั้น พร้อมย้ำว่า หากพบผู้กระทำผิด ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือบุคคลทั่วไป จะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น.