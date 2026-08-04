ผบ.ตร.สั่งตำรวจไซเบอร์สอบปมข้อมูล “นายกฯ-รัฐมนตรี-บิ๊ก มท.” หลุดว่อน ยังไม่รู้ต้นตอ

ผบ.ตร. สั่งตำรวจไซเบอร์ ตรวจสอบปมข้อมูลส่วนบุคคล “นายกฯ รมต. ผู้บริหาร มท.” หลุดว่อนเน็ต วอนสังคมอย่าเพิ่งด่วนสรุป ชี้ เทคโนโลยีปัจจุบันสร้าง-บิดเบือนได้ง่าย ขอเวลาพิสูจน์ของจริงหรือไม่
วันนี้ (4 ส.ค.) ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เปิดเผยถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมถึงรัฐมนตรี และข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ว่า ได้สั่งการให้กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) หรือ ตำรวจไซเบอร์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ผบ.ตร. ระบุว่า ขอให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ ทั้งที่มาของข้อมูล ความถูกต้อง และการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม พร้อมย้ำว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถสร้างหรือบิดเบือนข้อมูลได้ จึงไม่ควรรีบด่วนสรุปข้อเท็จจริง
ส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับภาพหรือข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นั้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า ไม่ได้ต้องการปกป้องบุคคลใด แต่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของจริงหรือไม่ และถูกนำไปใช้ในลักษณะใด พร้อมยอมรับว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นความท้าทายสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเผชิญ
สำหรับกระแสข่าวที่ระบุว่า ข้อมูลอาจรั่วไหลมาจากหน่วยงานใดนั้น ผบ.ตร. กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของข้อมูลได้ แม้จะมีรายงานพาดพิงถึงบางหน่วยงาน ก็จะต้องให้ บช.สอท. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในทุกประเด็น ก่อนสรุปผลต่อไป