ส.ป.ก. แถลงข่าวการจัดงาน “สืบสานพระราชปณิธาน สร้างงานเกษตรกรรม เลิศล้ำงานหัตถศิลป์ ท่องเที่ยวถิ่นวิถีไทย” ประจำปี พ.ศ. 2569 ชวนวิ่งชิงถ้วยพระราชทาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ณ ศาลาพระมิ่งขวัญ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ (เดิม) ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดงาน “สืบสานพระราชปณิธาน สร้างงานเกษตรกรรม เลิศล้ำงานหัตถศิลป์ ท่องเที่ยวถิ่นวิถีไทย” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2569 โดยบรรยากาศภายในงาน มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบูรณาการ นำโดย นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไชยา เจริญยิ่ง นายอำเภอบางไทร นายนพพล พวงดาวเรือง ประธานชมรมนักวิ่งกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งมีการแสดงของเด็ก ๆ นักเรียน
นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวเปิดเผยว่า ทั้งนี้ กิจกรรมวิ่งแบ่งเป็น 2 ระยะทาง ได้แก่ มินิมาราธอน ระยะทาง 9.4 กิโลเมตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ฟันรัน ระยะทาง 4.9 กิโลเมตร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยงานชิงถ้วยพระราชทานจะจัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2569 นี้ โดยสถานที่วิ่งจะจัดให้วิ่งตามเส้นทางโดยรอบศูนย์ศิลปาชีพฯ เพื่อให้นัดวิ่งได้ชมทัศนียภาพโดยรอบบริเวณศูนย์ฯ ท่ามกลางอากาศที่ดี อยู่ติดริมแม่น้ำ
นอกจากการวิ่งชิงถ้วยพระราชทานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักสุขภาพโดยการออกกำลังกายแล้ว การจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม เยี่ยมชม เรียนรู้ผลงานด้านศิลปหัตถกรรม และมีสินค้าพื้นบ้านของชุมชนเข้าร่วมให้ประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมได้จับจ่ายซื้อสินค้าเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นถิ่นอีกด้วย