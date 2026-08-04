หนุ่มหัวร้อนแพ้เสียงแตร ควบ จยย.ไล่ทุบรถเบนซ์หรู เข้ามอบตัวแล้ว อ้างทำเพราะอารมณ์ชั่ววูบ ตร.คุมตัวส่งฟ้องศาลทันที

หนุ่มหัวร้อนควบจยย.ไล่ทุบรถเบนซ์ หลังไม่พอใจถูกบีบแตรขอทาง พร้อมผู้ร่วมก่อเหตุอีกคนเข้ามอบตัวแล้ว สารภาพทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ ตำรวจแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์ คุมตัวส่งฟ้องศาลทันที
ความคืบหน้าคดีหนุ่มหัวร้อนก่อเหตุทำลายรถเบนซ์ของผู้เสียหาย หลังไม่พอใจถูกบีบแตรขอทาง เหตุเกิดช่วงกลางดึกวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา ล่าสุด ตำรวจภูธรภาค 7 สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว โดยเจ้าตัวรับสารภาพว่า ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ ขณะที่ผู้ร่วมก่อเหตุอีก 1 คน อยู่ระหว่างเดินทางเข้ามอบตัว
คดีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังผู้เสียหายขับรถออกจากร้านอาหาร และพบรถจักรยานยนต์ 2 คันขี่ส่ายไปมาบนถนน จึงบีบแตรเพียง 1 ครั้งเพื่อขอทางแซง แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุไม่พอใจ ขี่รถประกบ ด่าทอ ถ่มน้ำลายใส่ ก่อนลงมาใช้เท้าถีบและเตะรถยนต์จนได้รับความเสียหาย ทั้งยังกระจกมองข้างแตก และภายหลังยังโพสต์ข้อความท้าทายในสื่อสังคมออนไลน์ว่า "ไม่มีเงิน อยากได้ให้ไปฟ้องเอา" จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ภายหลังเกิดเหตุ พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 และ พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ได้สั่งการให้ สภ.พุทธมณฑล เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ล่าสุด วันนี้ (4 ส.ค.) นายจรูญวิทย์ หรือ เก็ท (สงวนนามสกุล) ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ก่อเหตุ เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.พุทธมณฑล เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา "ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์" โดยรับสารภาพว่า ร่วมก่อเหตุกับนายเต้ เพื่อนอีก 1 คน เนื่องจากเกิดการโต้เถียงและขาดสติจากอารมณ์ชั่ววูบ โดยต่อมานายเต้ ผู้ร่วมก่อเหตุอีกคนได้เดินทางเข้ามอบตัวเช่นเดียวกัน
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว ”นายเก็ท“ และ “นายเต้” สองผู้ต้องหา แพ้เสียงแตร ทุบทำลายรถเบนซ์ ขึ้นรถควบคุมตัว เพื่อไปส่งฟ้องยังศาลแขวงจังหวัดนครปฐมนั้น
นายเก็ท กล่าวว่า ขอโทษสังคมที่ตนทำตัวแบบนี้ ขอโทษสถาบัน และขอโทษสาวผู้เสียหายที่ตนถ่มน้ำลายใส่ตามที่ปรากฏในคลิป พร้อมยอมรับว่าทำไปเพราะโมโห
โดยนายเก็ท ระบุว่า ผู้หญิงที่ซ้อนท้ายมาด้วยในวันเกิดเหตุนั้น เป็นรุ่นน้องที่สนิทกัน ไม่ใช่แฟน ส่วนเรื่องค่าเสียหายของรถยนต์ของผู้เสียหาย ที่ตนทุบทำลายนั้น ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
เมื่อถามว่าหากจำนวนเงินค่าเสียหายรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ 3-4 แสนบาท นายเก็ทจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดใช่หรือไม่ นายเก็ท กล่าวว่า ตนเป็นคนทำ ตนก็ต้องจ่าย เมื่อถามว่าอยากบอกอะไรกับคนที่นำรูปของตนเอง ไปเผยแพร่ในโซเชียลหรือไม่นั้น นายเก็ทบอกว่า “หยุดเถอะ” ขณะที่นายเต้ ผู้ก่อเหตุอีกราย พยักหน้าขอโทษสังคม แต่ไม่ได้ตอบคำถามใด ๆ กับสื่อมวลชน
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ส่งฟ้องศาลแขวงนครปฐมต่อไป