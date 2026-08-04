อวสานกล้ามท้อง! สาวร้องคลินิกดัง หลังดูดไขมันผิดรูป วอนรับผิดชอบค่าผ่าตัดแก้กว่า 3 แสน

สาวร้อง "สายไหมต้องรอด" อ้างตกเป็นเหยื่อคลินิกศัลยกรรมดัง ย่านลาดพร้าว ผ่าตัดดูดไขมันทำกล้ามท้อง ถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มบนเตียงผ่าตัด ก่อนผลลัพธ์ผิดรูป ต้องจ่ายค่าผ่าตัดแก้กว่า 3 แสน วอนรับผิดชอบ
วันนี้ (4 ส.ค.) ผู้เสียหายรายหนึ่ง หรือ "พี่หญิง" อายุ 36 ปี เข้าร้องเรียนกับเพจ สายไหมต้องรอด หลังอ้างว่าตกเป็นเหยื่อคลินิกศัลยกรรมชื่อดังย่านลาดพร้าว โดยระบุว่าเห็นโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กและตัดสินใจเข้ารับบริการดูดไขมันทำกล้ามท้อง ในราคา 39,999 บาท
ผู้เสียหายอ้างว่า เมื่อเปลี่ยนชุดและขึ้นเตียงผ่าตัดแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งว่าหากต้องการผลลัพธ์ที่สวยงามต้องจ่ายเพิ่มเป็น 70,000 บาท ทำให้จำใจยอมชำระเงินเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์กดดัน
หลังผ่าตัด ผลลัพธ์กลับไม่เป็นไปตามที่โฆษณา โดยหน้าท้องผิดรูป เบี้ยว เป็นร่องลึก เกิดผังผืดและก้อนแข็ง เมื่อกลับไปขอให้คลินิกแก้ไข กลับถูกปฏิเสธการดูแลและถูกบล็อกช่องทางติดต่อ รวมถึงลบรีวิวที่นำไปโพสต์เตือนผู้บริโภค
ต่อมาผู้เสียหายเข้ารับการประเมินจากแพทย์โรงพยาบาลอื่น ซึ่งระบุว่าต้องผ่าตัดแก้ไขใหม่ มีค่าใช้จ่ายกว่า 300,000 บาท แต่เมื่อกลับไปเจรจากับแพทย์ผู้ผ่าตัด กลับได้รับคำยืนยันว่าผลงานเป็นที่น่าพอใจ พร้อมปฏิเสธการชดใช้ค่าเสียหาย โดยอ้างว่าผู้เสียหายได้ลงนามในเอกสารยินยอมก่อนผ่าตัดแล้ว และเสนอเพียงการนวดหน้าท้องด้วยคลื่นไฟฟ้าโดยไม่รับประกันผล
ผู้เสียหายระบุว่า ภายหลังยังพบผู้เสียหายรายอื่นที่อ้างว่าได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกัน จึงรวบรวมหลักฐานทั้งแชต สลิปโอนเงิน และภาพบาดแผล ยื่นร้องเรียนต่อ สคบ., สำนักงานประกันสังคม และ แพทยสภา เพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ผู้เสียหายยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างมาก สูญเสียความมั่นใจ และเรียกร้องให้แพทย์ผู้ผ่าตัดรับผิดชอบค่าเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดแก้ไข พร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค