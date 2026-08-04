"พล.ต.ท.ไตรรงค์" ชื่นชม สภ.เมืองสุราษฎร์ฯ ใช้เทคโนโลยีป้องปรามอาชญากรรม

"พล.ต.ท.ไตรรงค์" ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ชื่นชมการนำเทคโนโลยีใช้ป้องปรามอาชญากรรม กำชับการปฏิบัติด้วยหัวใจของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
วันนี้ (4 ส.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมเพือสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการตำรวจ ณ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี โดนมี พล.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธภาค 8, พ.ต.อ.ศิรชัย เกิดศรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี, พ.ต อ.พรณรงค์ การอรชัย ผู้กำกับการ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี นำข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ สาธิตการฝึก และรับมอบนโยบาย
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ชื่นชม สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ที่นำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันปราบปรามอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เหตุทะเลาะวิวาทในการจัดงานใหญ่ในพื้นที่เป็นศูนย์
ทั้งนี้ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ได้มอบนโยบายกำชับข้าราชการตำรวจให้ยึดมั่นในวินัยเป็นรากฐาน นำมาซึ่งความสง่างามและความเป็นระเบียบ เน้นย้ำการฝึกยุทธวิธีจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการทำงาน นำมาซึ่งการตัดสินใจที่ถูกต้อง ทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าตำรวจจะดูแลปกป้องชีวิตและทรัพย์สินได้
นอกจากนี้ กำชับให้ยึดอุดมคติตำรวจเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดชีวิตราชการตำรวจ เป็นการเสริมสร้างหัวใจของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง พร้อมเน้นย้ำว่าการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนที่มีต่อตำรวจ ไม่ได้เกิดจากการแถลงข่าวของผู้บังคับบัญชา แต่เกิดจากการปฏิบัติงานของตำรวจทุกคน จึงขอให้ตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ