ก.ต.แต่งตั้งโยกย้าย บิ๊กศาล “วิธูร” ขึ้น ปธ.ศาลอุทธรณ์ “มีชัย” นั่ง อธ.ศาลอาญาคนใหม่

ก.ต.แต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กศาล “วิธูร” ขึ้น ปธ.ศาลอุทธรณ์ “เพิ่มศักดิ์” คุมฎีกาฯนักการเมือง “กีรติ” ปธ.แผนกคดีภาษี “ตุลยวัต” ปธ.เเผนกคดีเยาวชนฯ “มีชัย” อธ.ศาลอาญาคนใหม่
เมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 อาคารศาลยุติธรรรม ถนนราชดำเนินใน นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 20/2569 โดยมีวาระสำคัญ คือ ที่ประชุม ก.ต.เห็นชอบบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ในวาระโยกย้ายแต่งตั้งบัญชี 3 ชั้น 4 สับเปลี่ยนตำแหน่ง จำนวน 247 บัญชีรายชื่อ
โดยมีรายชื่อผู้พิพากษาชื่อดังที่น่าสนใจเเละดำรงตำเเหน่งสำคัญ อาทิ
1. นายมีชัย เตชาชาญ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ขยับเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
2. นางอรทัศน์ อุดมโชค ผู้พิพากษาศาลฎีกา ขยับเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
3. นายสรรพวิทย์ ตูวิเชียร ผู้พิพากษาศาลฎีกา ขยับเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
4. นายชิโนรส ยงเกียรติกานต์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ขยับเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา
5. นายนาวี สกุลวงศ์ธนา ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ขยับเป็นอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2
6. นายชนาธิป เหมือนพะวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค7 ขยับเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา
7. นายเสกสรร เจียมสุขสุจิตต์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ขยับเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา
8. นายพิเชษฐ์ วังศานุตร หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 6 ขยับเป็นรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7
9. นายนรินทร์ ทองคำใส ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ขยับเป็นเลขานุการศาลฎีกา
10. นายเวียง ขวัญอ้นอินทร์ หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ขยับเป็นประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 5
11. นายอมรพจน์ กุลวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 ขยับเป็นรองประธานศาลอุทธรณ์
12. นายสุเพียร จึงเกรียงไกร หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ขยับเป็นอธิบดีศาลแพ่งพระโขนง
ส่วนบัญชี 3 เพิ่มเติม
1. นายธีรทัย เจริญวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม โอนกลับ ขยับเป็นรองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์
นอกจากรายชื่อผู้พิพากษาที่มีชื่อเสียงในตำเเหน่งสำคัญด้านบนเเล้ว ในส่วนศาลแรงงานกลาง น.ส.อินทิรา ฉิวรัมย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ยังไม่ขยับนั่งอยู่ตำเเหน่งเดิม เพื่อสานภารกิจขอพื้นที่สร้างอาคารศาลแรงงานกลางแห่งใหม่บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ บริเวณเขตดุสิต
โดยในบัญชี 3 ชั้น 4 สับเปลี่ยนตำแหน่ง ตำแหน่งที่น่าสนใจที่สุดคงไม่พ้น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคนใหม่ ซึ่งเป็นศาลเบอร์ 1 ของประเทศไทย มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี และออกหมายจับได้ทั่วประเทศ ตามเขตอำนาจของพนักงานสอบสวน
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุม ก.ต.ครั้งที่ 18/2569 ได้มีมติเห็นชอบบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ในวาระโยกย้ายแต่งตั้งบัญชี 2 สับเปลี่ยนตำแหน่ง 56 บัญชีรายชื่อ
โดยมีรายชื่อผู้พิพากษาชื่อดังที่น่าสนใจเเละดำรงตำเเหน่งสำคัญ อาทิ
1. นายวิธูร คลองมีคุณ รองประธานศาลฎีกา ขยับเป็นประธานศาลอุทธรณ์
2. นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 ขยับเป็นประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา
3. นายกีรติ วรพุทธพงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ขยับเป็นประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา
4. นายตุลยวัต พรหมพันธ์ใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ขยับเป็นประธานแผนกคดีเยาวชนฯในศาลฎีกา
5. นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ขยับเป็นประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลฎีกา
6. นายเลิศพงศ์ อินทรหอม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ขยับเป็นประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา
7. นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ขยับเป็นหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
8. นายมุขมนตรี กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ขยับเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
9. นายธานี สิงหนาท อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ขยับเป็นหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาบัญชี 2 นี้ จะมีบัญชีรายชื่อผู้ที่จะมีคิวดำรงตำแหน่งว่าที่ประธานศาลฎีกาในอนาคต เช่น นายกีรติ วรพุทธพงศ์ และ นายตุลยวัต พรหมพันธ์ใจ